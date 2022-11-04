Новобранцы в строю

Ряды танковой воинской части Аягозского гарнизона пополнили около 130 новобранцев.

Первый поток будущих защитников Отечества прибыл в гарнизон из Алматинской и Карагандинской областей. Согласно плану, новоприбывшие солдаты в течение месяца будут проходить курс молодого бойца, постигать все тонкости военной службы. Во время подготовки им разъяснят значимость воинской обязанности, ознакомят с оружием и военной техникой, расскажут о порядке их применения.

По словам заместителя командира танковой воинской части майора Бакытжана Сералиева, в части для молодых солдат будет организовано специальное психологическое тестирование.

Кроме того, административный состав роты проведёт беседу с каждым солдатом в индивидуальном порядке. Особое внимание при этом будет уделено профессиональным навыкам и знаниям, характеристикам и психологическому состоянию военнослужащих срочной воинской службы. Эти данные понадобятся в дальнейшем для распределения их по подразделениям.

– В настоящее время в воинских частях созданы все условия для принятия в свои ряды молодого пополнения. Опытные офицеры и сержанты обучат солдат военному делу и помогут им адаптироваться к новым условиям, – подчеркнул начальник гарнизона подполковник Даулет Суттибаев.

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На днях в спортивном комплексе Аягозского гарнизона прошли отборочные соревнования по боевым единоборствам среди военнослужащих танковой воинской части.

В отборочном этапе участвовали семь команд, в составе которых было около 60 военнослужащих. Они соревновались в семи весовых категориях. В ходе поединков спортсмены продемонстрировали свою физическую подготовку и мастерство. По окончании соревнований победители и призёры были награждены кубками и медалями командира танковой воинской части.

– Мои соперники хорошо подготовились к соревнованиям. Тем не менее я сделал всё возможное, чтобы одержать победу, – признался младший сержант Шынгыс Женисов, занявший первое место в весе до 60 кг.

Победители соревнований войдут в сборную части и получат путёвку на участие в турнире на кубок начальника гарнизона.

Ания Есмухамет

Аягозский район