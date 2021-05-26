Новая жизнь древних ремёсел

Школьники из Глубоковского района завоевали несколько призовых мест в областном этапе республиканской выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына».

В конкурсе, который проходил в дистанционном формате, приняли участие ученики сельских школ района, представившие на суд жюри свои работы в нескольких номинациях.

По итогам областного тура, в изготовлении оригами, аппликации, квиллинга, папье-маше третье место занял Руслан Фомин, воспитанник Дома детского творчества посёлка Глубокое.

Среди юных мастеров, занимающихся вышивкой, батиком, валянием войлока, лоскутной пластикой, призёром стала ученица Тарханской средней школы Ульяна Кузьмина, завоевавшая второе место. Третье место в этой номинации разделили Полина Шабуняева из Прогрессовской средней школы, Анастасия Муныщенко из ДДТ посёлка Глубокое, Елизавета Жданова из Тарханской средней школы, Ангелина Латышкевич из Винненской средней школы.

В номинации «Изготовление малых скульптур из дерева, камня, глины, соломы, дерева, текстиля» третье место заняли Есназар Жумабай и Владислава Еремеева, воспитанники Глубоковской Станции юных техников, Адия Токтарбекова, ученица Прогрессовской средней школы.

В художественной обработке стекла (витраж) третье место получила Александра Кук, воспитанница детской музыкальной школы села Черемшанка.

Бахыт Сарсембаева

Фото акимата Глубоковского района

Глубоковский район