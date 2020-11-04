Новая волна?  

Восточно-Казахстанская область на первом месте по приросту больных коронавирусом, несмотря на принимаемые меры.

О том, что делается для борьбы с пандемией, о мифах, продолжающих ходить в народе, и об ожидаемой всем миром вакцине мы поговорили с главным врачом КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска», анестезиологом-реаниматологом Сергеем Поповым.

– Один из самых популярных вопросов – оправдано ли ношение маски. Многие жалуются, что это неудобно, некоторые считают, что маска бесполезна и не спасет от заражения.

– На самом деле защитить на 100 процентов непосредственно только ношение маски не может. Потому что коронавирусная инфекция может передаваться и через слизистую, и через контакт руками. Маски нужно носить, потому что никто не застрахован от того, чтобы болеть в лёгкой форме или быть бессимптомным носителем вируса. На сегодня более 80 процентов людей переносят коронавирус бессимптомно. Но, тем не менее, они являются вирусовыделителями. То есть маску вы носите не для того, чтобы самому не заболеть, а для того, чтобы не заразить кого-то ещё. В основном заболевание передаётся воздушно-капельным путем, а маска является своеобразным барьером. К сожалению, узнать, кто из необследованных людей является вирусоносителем и вирусовыделителем, довольно сложно без специальных тестов. При ношении маски мы не защищаем себя на 100 процентов, но мы защищаем других людей, чтобы не заразить их.

Также вирусная нагрузка зависит от дозы: если человек с открытым лицом будет чихать, кашлять и прочее, то, естественно, большое количество вируса будет выделяться. Если вы в маске и если вы больны или у вас продромальный период (период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и болезнью), то потенциально контактные с вами люди получат малую вирусную нагрузку, соответственно, они либо вообще не заболеют, либо перенесут заболевание в лёгкой форме.

Поэтому весь мир носит маски. Всемирная организация здравоохранения настаивает, что этот атрибут должен носить каждый, особенно в людных местах и с соблюдением всех соответствующих мер. Это инструмент сдерживания распространения инфекции. Фактически в случае ношения масок мы говорим о своего рода «естественной вакцинации» от коронавируса – из-за маски в организм проникает настолько малое количество вируса, что он легко переносится. И более того, такие условия способствуют выработке того самого коллективного иммунитета – даже если вирус распространится на всё общество, иммунная система даже у людей со слабым иммунитетом успеет выработать антитела до того, как вирус вызовет осложнения.

– Много вопросов вызывает организация стационаров для больных и их оснащение. Какая ситуация сложилась сейчас?

– Сейчас провизорные и инфекционные стационары объединены. То есть всех пациентов, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции, госпитализируют в отдельный инфекционный стационар. В областном центре три таких госпиталя: в ЦМИРе, в первой и четвёртой городских больницах. Количество коек постоянно меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации и потребностей. Сейчас в четвёртой городской больнице развернуто 120 коек, но согласно поручению акима области Даниала Ахметова занятость не должна быть больше 40 процентов. У нас в стационаре находятся 39 пациентов. Больше 45 пациентов мы не принимаем, начинает принимать другой стационар, где есть свободные места.

Отмечу, что сейчас все экстренные пациенты госпитализируются через буферные отделения или палаты. Это диагностическое отделение есть в каждой больнице, там проводится ПЦР-исследование. Если результат положительный, соответственно, пациент переводится в инфекционное отделение, если отрицательный, то госпитализируют в общую палату.

– С чем связана так называемая вторая волна коронавируса? Почему сейчас, после того как летом был спад, снова произошёл такой скачок?

– Сейчас идёт осенне-зимний сезон респираторных инфекций, он бывает каждый год. Грипп, пневмония и очень много других простудных заболеваний – никто этого не исключает, особенно сейчас, когда начнутся морозы, а многие любят ходить без шапок и в расстёгнутой верхней одежде. Ко всему этому добавилась коронавирусная инфекция. Кроме того, с наступлением холодов люди начинают группироваться, больше быть в помещениях, меньше – на воздухе, естественно, всё это способствует передаче респираторных инфекций воздушно-капельным путем. Отчасти рост, который фиксируется в настоящее время в регионе, в том числе и коронавирусной инфекции, объясняется и этим. Этой ситуации как-то избежать мы не смогли, потому что это вирусная инфекция, она передаётся в том числе и воздушно-капельным путём, особенно при больших скоплениях людей.

– Как проходит лечение больных коронавирусом?

– Сейчас все организации ПМСП организовали мобильные бригады, и пациент, который заболел, обслуживается в «фильтре» – специальном помещении для температурящих больных. Призываю всех уважать и беречь не только своё здоровье, но и здоровье окружающих, и если вы заболели и пришли в лечебное учреждение, то обязательно смотрите на указатели. Там обязательно будет надпись «приём пациентов с температурой» – отдельный кабинет, где другой алгоритм обслуживания. Не нужно стоять в общей очереди в регистратуру или вообще лучше вызвать врачей на дом.

В «фильтре» уже доктор принимает решение: если невозможно исключить симптомы коронавирусной инфекции, берется анализ на ПЦР. Мощности наших лабораторий достаточно, результаты будут готовы через сутки. Если ПЦР положительный, не стоит этого бояться, это не приговор. У нас уже есть достаточный опыт лечения таких больных, главное, чтобы оно началось вовремя и правильно.

Если у вас есть симптомы и они не проходят, то лучше вызвать участкового врача. Он оценит состояние и измерит уровень сатурации (насыщения крови кислородом). Если он до 93 процентов, то ситуация корректируется на дому, госпитализация в стационар не показана. Доктор распишет дальнейшее лечение, назначит препараты. Есть специфичные препараты от коронавирусной инфекции, антикоагулянты, их должен назначить врач, самим их принимать нельзя.

Если человек уже болеет и ему поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» и если до этого не сделан снимок грудной клетки, то делается рентгенография или компьютерная томография. Но не обязательно в 100 процентах случаев нужно делать КТ. Дело в том, что КТ на сегодня не является специфическим методом диагностики. Самостоятельно её делать не нужно.

Сейчас в области во всех лечебных учреждениях есть достаточное количество кислородных точек, устанавливаются кислородные станции. В четвёртой городской больнице в наличии 95 кислородных концентраторов и 35 централизованных кислородных точек. Пациенты обязательно получат кислород. Также заготовлена иммунная плазма крови для тяжёлых больных, закуплены в достаточном количестве необходимые лекарственные средства.

Помимо этого, мы ждем поставки специфических препаратов, которые непосредственно действуют на коронавирусную инфекцию. Сказать, что это панацея, я не могу, но они есть в протоколе диагностики и лечения и будут применяться в стационарах.

– Вместе с первой волной пандемии стали распространяться так называемые списки для профилактики COVID-19. Многие верили, что если купить и регулярно принимать лекарства из этого списка, то можно избежать заражения.

– Да, я знаю, что народ распространяет специальные списки или их фото, где написано, какие препараты и как надо пить, чтобы не заразиться коронавирусом. Но отмечу, что лечение должно быть назначено индивидуально, потому что каждый организм переносит инфекцию по-своему. Приём каких-либо препаратов может привести к самым неожиданным последствиям или даже осложнениям.

Например, приём антибиотиков в данной ситуации в первые пять-семь дней вообще противопоказан. Потому что антибиотик – это химиопрепарат. И он действует на бактерии, а это тоже живые организмы. Соответственно, если мы имеем дело с вирусной инфекцией, то антибиотик не подействует, это лишняя трата денег. Вообще, самолечением через бездумное принятие антибиотиков лучше не заниматься. В начале эпидемии был дефицит, отчасти искусственно созданный, потому что люди раскупали разные лекарства и пытались ими лечиться.

Также многие сейчас ищут в аптеках антикоагулянты и стараются их пропить, чтобы не заболеть коронавирусом. Этого делать не нужно, такие препараты назначаются по рекомендации врача, потому что они влияют на фактор свёртывания крови. Если принимать их бесконтрольно, то можно вызвать кровотечение, которое будет сложно остановить, да и риск сосудистых катастроф тоже растёт. При назначении таких специфических препаратов медицинский работник обязательно должен проговорить, почему он их назначает, для каких целей и как нужно себя вести, если вам назначили тот или иной препарат.

Есть гормоны, которые также люди любят назначать себе сами. Самостоятельно их принимать нельзя, потому что можно вызвать осложнения, такие как острая почечная недостаточность, желудочно-кишечное кровотечение, или обострить язву желудка. Эти препараты должны применяться только в лечебных организациях.

Есть пять препаратов, которыми государство обеспечивает при заболевании коронавирусной инфекцией. Но они даются только тогда, когда они показаны. Гонятся за ними по всем аптекам и покупать их не нужно, пациенты их получают бесплатно. Эти препараты есть в бесплатном амбулаторном лекарственном обеспечении. Их или принесёт участковый врач, который к вам придёт, или получите в своей организации ПМСП (это ваша семейная амбулатория или поликлиника, к которой вы

прикреплены).

– Какие способы реабилитации существуют для тех, кто уже переболел КВИ?

– Министерство здравоохранения разработало правила реабилитации, есть несколько методик дыхательной гимнастики, они доступны на сайтах Минздрава и ВОЗ, услуги в поликлиниках. Ждём отдельный протокол конкретно по реабилитации, его проект уже есть.

– Наверное, самый важный вопрос, который задаёт сейчас весь мир, – когда ждать вакцину?

– Все микробиологи мира говорят о том, что вакцина должна пройти несколько этапов исследования. Они занимают примерно три года. На сегодня нет ни одной вакцины, которая бы гарантировала 100-процентную защиту, ведь необходимо проводить ряд исследований, видеть отдалённые результаты, напряжённость иммунитета тоже нужно смотреть в разрезе времени. К сожалению, таких исследований в мире ещё нет. Побочные эффекты и эффективность разработанных в разных странах вакцин пока не изучены. Не думаю, что в этом году мы получим вакцину, гарантирующую полную защиту от коронавирусной инфекции.

– Есть ли какие-то рекомендации общего характера для тех, кто болеет сейчас?

– Мы рекомендуем всем пациентам – и тем, кто в стационаре, и тем, кто лечится дома, – спать в прон-позиции (на животе) – так улучшается доступ кислорода в лёгкие (если больной «сердечник», то лучше спать на боку). Также нельзя просто лежать целыми днями, нужно стараться больше двигаться.

Ещё одним советом является самоконтроль. Нужно ежедневно контролировать свое самочувствие. Если появляются боли в грудной клетке, выраженная одышка при физической нагрузке и при разговоре, а частота дыхания составляет более 24 в минуту, нужно вызвать врача.

Обязателен к исполнению и питьевой режим. Желательно побольше пить жидкости (морсы, соки, чай с лимоном), употреблять пищу, богатую витаминами (особенно В и С, а также цинком).

И самое главное – не падать духом и не впадать в депрессию! Желание победить болезнь – это 50 процентов успеха в выздоровлении. Нужно «запрограммировать» себя на выздоровление, убедить, что любую, даже коронавирусную, инфекцию наш организм сможет победить. Пессимистический настрой снижает шансы на скорое выздоровление.

Ну и в заключение напоминаю, что пациентам, имеющим хронические заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, хронические заболевания почек и другие, при выявлении коронавируса необходимо обязательно продолжить приём своих основных препаратов, принимаемых постоянно.

Дамир Омаров