Новая волна?..

Уже и без официального заявления ясно, что мир накрывает очередная волна пандемии коронавируса.

И Казахстан – не исключение, по информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрирован очередной антирекорд – 3 899 новых случаев заболевания КВИ. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 458 724 случая заражения. Явным антилидером по числу заболеваний стала столица, где выявлено 950 фактов. Далее идут Алматы с 638 и Карагандинская область с 603 случаями заболевания.

Для сравнения – в ВКО за эти же сутки зарегистрировано 68 заболевших. Кстати, и по матрице оценки эпидемиологической ситуации Восточный Казахстан, как и Туркестанская область, находятся в «зелёной» зоне.

Между тем вирус продолжает распространяться в мире, мутируя и становясь всё более заразным.

К примеру, в соседней России четвёртый день подряд выявляют более 25 тысяч заразившихся COVID-19. Общее число заразившихся достигло 5 808 473.

С понедельника в японской столице вступил в силу уже четвёртый режим чрезвычайной ситуации. Владельцев баров и ресторанов попросили не подавать алкогольные напитки, чтобы предотвратить заражения. Объявление режима ЧС и сконцентрированные антивирусные меры по планам продлятся по 22 августа.

Во Франции официально признали начало очередной волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который связал рост числа заражённых с распространением штамма «Дельта».

Власти считают, для того чтобы замедлить приближение новой волны эпидемии и избежать нового тотального карантина, необходимо ускорить процесс вакцинации населения.

– Мы прошли ещё один трагический рубеж – от COVID-19 скончались 4 миллиона человек. И это только официальные данные, – заявил накануне на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время во всём мире зарегистрировано более 183 млн случаев COVID-19. На прошлой неделе число заболевших росло повсюду, кроме стран Южной и Северной Америки. Между тем в Европейском регионе отмечается резкий рост заболеваемости, а в Африке – резкий рост смертности от коронавирусной инфекции.

Пожалуй, скептиков, сомневающихся в реальной угрозе, которую несёт коронавирусная инфекция, в просвещённых странах практически не осталось. Мировое сообщество признаёт массовую вакцинацию единственным путём преодоления этого глобального вызова. И Казахстан уже выразил свою готовность предоставить свою вакцину QazVac после её одобрения ВОЗ, об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter.

Айгуль Биданова

Нур-Султан