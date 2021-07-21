Новь старых электролиний

Энергетики Курчумского района основательно готовятся к зимнему сезону. В эти дни проводится ремонт трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Замена проводов, изоляторов, опор, а также подрезка деревьев вдоль электролиний – неотъемлемая часть летних работ.

По информации начальника Курчумского РЭС АО «ОЭСК» Жандоса Ожирканова, в этом году удалось заменить часть старых электроопор на самом дальнем и сложном в плане доступности и рельефа местности участке в Тоскаинском сельском округе.

– Эти опоры были установлены более полувека назад, – говорит Ж. Ожирканов. – Деревянная часть конструкций не была в свое время обработана защитным средством и покрылась мхом, с каждым годом всё больше приходила в негодность. Поэтому наиболее изношенные опоры были заменены на железобетонные. Для проведения работ из головного предприятия в Усть—Каменогорске к нам была направлена автомашина «КамАЗ». От РЭС выделили кран и экскаватор, привлечены пять работников Тоскаинского сетевого участка.

По словам руководителя энергетической организации, подобные операции проводятся ежегодно. В 2020 году была обновлена электролиния в ещё одном отдалённом сельском округе – Маралдинском. Сложность была в том, что линия проходила через реку, а прежние опоры стояли на её берегах. Было решено заменить конструкции на более современные, металлические с анкерным креплением. Электролиния соединила село Ушбулак с единой энергосистемой Курчумского района. В целом, ремонту в этом году подвергнутся 140 километров электролиний района.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район