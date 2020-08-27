Новь сельских клубов

Этим летом новый облик получили сразу пять сельских клубов в Курчумском районе. Проекты по их ремонту реализованы в рамках программы «Дорожная карта занятости».

В здании клуба в рыбацком селе Аксуат установлен подвесной декоративный потолок, обновлены стены и пол, окна и двери. Вопрос отопления в зимний период решён за счет новых теплофонов. Снаружи стены клуба отделаны профлистом, территория обнесена металлическим ограждением. Площадка перед входом выложена камнем.

В соседнем прибрежном селе Жолнускау, к радости его жителей, также обновился клуб. Первым делом строители заменили кровлю здания. Затем настала очередь менять окна и двери. В зале клуба обновлён пол, отделаны современным материалом стены, установлены новые теплофоны. Наружные стены также отделаны профлистом, вокруг установлено ограждение.

Большой объём работ выполнен при ремонте здания клуба в селе Барак батыр. В этом учреждении обновлены кровля, окна и двери. В зале покрыт кафелем пол, установлены теплофоны. Новый деревянный пол появился на сцене. Наружная часть здания отделана профлистом.

Кроме того, отремонтированы клубы в селах Маралды и Акжайляу. Вложенные в сельские учреждения культуры финансовые инвестиции должны отозваться активизацией их деятельности, удовлетворением потребностей сельского населения в пище духовной. И ещё один немаловажный факт – на время реализации проектов работу получили незанятые жители сёл.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район