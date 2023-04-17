Нотариус онлайн

Восточноказахстанцы могут оформлять доверенности не выходя из дома.

Теперь, чтобы оформить доверенность, не нужно спешить в ближайшую нотариальную контору. Это можно сделать через eGov Mobile.

В Казахстане внедрена госуслуга «Цифровой нотариат». Информация об этом размещена на официальном сайте Управления цифровизации и архивов ВКО. Сообщается, что это позволит перевести в онлайн-формат процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей.

Проект разработан Министерством юстиции РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО «Национальные информационные технологии» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Услуга доступна в разделе «Enotary» мобильного приложения eGov Mobile. Чтобы ею воспользоваться, в разделе «Сервисы» необходимо выбрать сервис «Enotary». Заполнить данные и «Заказать услугу онлайн», подписав её с помощью короткого кода либо по биометрии. Также потребуется разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом, нажать на кнопку «Перейти к видеозвонку» и ожидать ответа.

По завершении видеозвонка пользователь может посмотреть статус заявки в разделе «Нотариальные действия». Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov Mobile.

Сформированная доверенность будет доступна в сервисе «Цифровые документы» и её можно будет предъявить по месту требования. В дальнейшем планируется вывести возможность оформления онлайн доверенности и в приложения банков второго уровня, – отмечается в сообщении.

Опробовать новую услугу восточноказахстанцы ещё не успели, но многие отмечают, что это будет очень удобно.

­– Отличная новость! Оформление нотариальной доверенности – услуга весьма распространённая. Возможность сделать это онлайн позволит значительно сэкономить время, – считает Асфера Муратова. – Это очень удобно для пенсионеров, по состоянию здоровья многим трудно передвигаться, а тем более – ожидать в очереди.

Насима Халелова