Нивы хлебные и проза жизни

Широкий выбор зерновых, крупяных культур, а также готовой к продаже крупы выращивают и производят в Шемонаихинском районе. И сейчас самое время думать о будущем урожае: на полях сошёл снег, тронулся лёд на реках, а земледельцы готовятся к выходу на весеннее поле.

У природы в Восточном Казахстане свой календарь. Есть в ней с неизменной постоянностью ожидаемые явления, как весенние паводки и половодье при вскрытии местных рек, освобождении от их ледового панциря.

По информации заместителя акима Шемонаихинского района Бакытжана Молдаханова, предпринят целый ряд комплексных мер по защите населённых пунктов от подтоплений. К сюрпризам и капризам погоды с природой в районе давно привыкли и готовятся с большим тщанием.

Для профилактики и ликвидации последствий разных ЧС предусмотрены в бюджете необходимые финансовые средства в сумме 26 млн тенге. Особое внимание уделено обеспечению насосами для возможной откачки воды. Две единицы подобной техники закуплены в последнее время. В общей сложности насчитывается семь насосов, плюс ещё восьмой на прицепной основе приобретён в прошлом году за 16 млн тенге. Приготовлены также мешки с песком в нужном количестве, чтобы находились всегда под рукой.

На главной водной артерии, представляющей каждый год угрозу подтопления для местных жителей, проведены в плановом порядке взрывные работы для профилактики.

– Отработаны схемы взаи-модействия с профильными ведомствами и службами, – говорит заместитель акима. – Соответствующая работа проведена с населением, пункты возможной эвакуации готовы принять людей, решены все вопросы обеспечения продуктами, горячим питанием.

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ

В переходный период между зимой, весной и началом лета ситуация меняется очень быстро. Недаром говорят, что дорог каждый час, зачастую он целый год накормит. В масштабах района земледельцы обрабатывают 147 тыс. га посевных площадей, занимаемых разными культурами. Солидный земельный клин, требующий ухода и труда.

– Одновременно мы не забываем, что уже совсем скоро выход в поле, – говорит заместитель акима района. – Готовы к весенне-полевым работам. Самое главное, что полностью проверены семена на соответствие посевным стандартам. Всё это необходимо, чтобы от доброго семени получить весомый урожай.

Дыхание весны и пробуждение местной природы от зимнего сна всегда явственно ощущается у самого въезда в район и в Шемонаиху. Хлебный край, как одна из житниц региона, с лихвой оправдывает своё название. Причём есть и образные аналогии с нивой литературной, творческой. И определённый символизм присутствует во всех деталях и объектах. Здесь и корни, творческое наследие именитого земляка – писателя большой величины Анатолия Иванова. Литературные герои и персонажи знаковых кинофильмов незримо и воплощённые в камне присутствуют в реальной жизни. Это и знаменитый Марьин утёс, мемориал ветеранам войны у символических ворот в районный центр, вид на широкую Убу, которая взбудоражена приливами талых вод. На этой богатой и плодородной историко-культурной, земной почве, на неустанном и упорном труде местных жителей и основывается сегодняшний день, благополучие, надежды на будущее, широкие перспективы шемонаихинцев.

СОЛЬ ЗЕМЛИ

В условиях известных ограничений, вызванных во всём мире пандемией, в выигрышном положении сейчас находятся те, кто оказался по роду деятельности ближе к земле. Производство широкого перечня продукции сельского хозяйства и глубокая её переработка, а в идеале – переход на полностью безотходные методы стали велением времени. И здесь избитые фразы из старинных сказов о молочных реках, кисельных берегах давно нашли живое воплощение в картинках современной действительности, экономике.

Хорошо известное в масштабах республики хозяйство «Камышинское» с давних пор является одним из главных законодателей мод в молочном производстве. Между тем на ярмарках продукции Шемонаихинского района нередко представляют товары отрасли растениеводства. Это мука и крупы, а также хлебобулочные изделия, пышные караваи – украшение праздничного стола. Словом, у приверженцев принципов правильного питания здесь некоторое раздолье по выбору продуктов, богатых, в частности, клетчаткой.

Это в полной мере относится и к другим коллегам камышинцев по сфере сельского хозяйства. К примеру, ТОО «Выдрихинское», что славится высокой культурой земледелия, внедрением прогрессивных технологий. ТОО «Востоксельхозпродукт» занимает прочные позиции в переработке маслосемян и производстве растительного масла. Есть свои сильные стороны в сельском бизнесе у ТОО «Utex», КХ «Шипулин А.В.», КТ «Воробьёв и К», ИП «Малгаждарова А.Т.», ИП «Набиев» и многих других.

В минувшую субботу представители этих компаний и хозяйств приняли участие в традиционной ярмарке, что по установленному графику проходят в областном центре. Как сообщил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Эльдар Конарбаев, район старается всегда порадовать горожан и гостей области деликатесами и разносолами. В избытке и разнообразии представлена мясная продукция.

– Всего хозяйства Шемонаихинского района привезли на ярмарку около пяти с половиной тонн различного мяса, – сказал руководитель отдела. – Больше всего предложено покупателям говядины – более трёх тонн, конины – около полутора тонн. Кроме того, 350 килограммов баранины и 550 килограммов свинины, растительное масло, крупы в ассортименте, колбасы и копчёности, молочная продукция, мука своего производства, а также рыба. Всего планируется реализовать более 8,9 тонны продукции.

МЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

В сельской местности всегда вызывает интерес сфера переработки продукции животноводства. Причём большие возможности и немалый потенциал имеет частное подворье, инициатива индивидуальных предпринимателей. С крупным и средним производством всегда всё понятно. Там иные возможности, инвестиции, проекты, инновации. Как живёт малый бизнес, какие у него перспективы?

О переработке молочной продукции в Шемонаихе и сельских округах района мы уже не однократно писали. Про сыр сулугуни тоже упоминаем в обязательном порядке. Местным брендом является сей продукт, как тут ни крути. В этот раз в центр нашего внимания попала аппетитная на вид продукция, произведённая словно по-домашнему. Это мясные и колбасные изделия в современной упаковке.

При знакомстве выяснилось, что такие деликатесы по оригинальной рецептуре не являются привозными. Более того, выпускают их непосредственно в Шемонаихе силами и средствами инициативных местных предпринимателей.

Екатерина Осипова представляет ИП «Катюша» и на продажу предлагает мясные изделия. Такое ощущение, что покупатель попадает в лавку с богатым выбором товаров.

– Мы работаем около семи лет, выпускаем ливерную, печёночную, говяжью, куриную колбасу, окорока, рёбра копчёные, буженину, шпик, сало солёное, копчёное, – говорит Екатерина Осипова. – Используем в производстве только натуральное сырьё, закупаем мясо в поездках по сёлам. Только вот кур разводим и перерабатываем своих, домашних. На рынке нас уже хорошо знают, всё продаём довольно быстро. Покупатели охотно разбирают товар.

Добавим, что по образованию она педагог, но снова учится на четвёртом курсе университета в Усть-Каменогорске. Специальность соответствует бизнесу – технолог. Выбранное дело, можно сказать, семейное. В свободное время на ярмарке ей помогает сын Антон.

В соседнем ряду тоже настоящее мясное изобилие. И также разложены там самые разные сорта колбасы. Всё это приготовлено из говядины, конины, печени. Продукция от индивидуального предпринимателя Елены Пиховкиной.

– Стараемся свою продукцию выпускать в вакуумной упаковке в связи с тем, что необходимо предпринимать повышенные меры санитарной безопасности, – говорит руководитель ИП. – В ассортименте у нас ещё ветчина, салями, шпикачки, сосиски. Продукция натуральная, специального копчения, не содержит соевых и других добавок, консервантов и ГМО.

По словам представителя «вкусного малого бизнеса», мясные изделия произведены на импортном оборудовании, применяются дорогие и качественные материалы, свежее сырьё. Люди старшего поколения могут легко вспомнить классику жанра прежних времён, распробовав всё на вкус.

Связав воедино два «говорящих» примера малого бизнеса Шемонаихи, мы приходим к мысли, что хрупкие женские плечи вполне могут поднять и нести огромную по весу и значимости ношу. Чем не пример для безусловного восхищения и подражания?

Меир Токобаев

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Шемонаихинский район