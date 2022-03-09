Никаких конвертов

В рамках реализации антикоррупционной политики в регионе создадут условия, при которых коррупция станет экономически и репутационно невыгодной.

Напомним, в феврале текущего года с целью формирования общества, чистого от коррупции, указом Президента РК утверждена Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы.

Как отметил руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмағамбет, в документе обозначено, что Казахстан нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, непринятие населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер. Будет продолжено развитие целостной антикоррупционной политики, учитывающей достигнутые результаты, международные стандарты и стратегические цели на предстоящий период.

– Абсолютное неприятие коррупции будет получено благодаря повышению антикоррупционной культуры, систематизации воспитательных и образовательных мер, мотивации представителей государственного аппарата и бизнес-сообщества к добропорядочному поведению, – подчеркнул глава областного антикоррупционного ведомства.

По его словам, государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора станут более заинтересованными и активными в противодействии коррупции, в том числе путём внедрения публичной системы оценки их реального вклада. В целом антикоррупционная политика нацелена на создание условий, при которых коррупция будет экономически и репутационно невыгодной.

Антикоррупционная политика затрагивает все сферы развития Казахстана и деятельности граждан. В Концепции отражены изменения, произошедшие за последние годы, конкретизированы слабые места. Она состоит из семи разделов, касающихся формирования добропорядочного общества, превентивных мер и дальнейшей работы по исключению коррупционных рисков и достижения индикаторов.

В Концепции антикоррупционной политики уделено внимание бытовой коррупции. По результатам социологического исследования, большая доля взяточничества связана с бытовой коррупцией. К сожалению, у людей ещё бытует мнение, что легче дать взятку, чтобы получить какие-то блага, привилегии или решить вопрос.

Как сообщили представители департамента, по итогам социологических исследований болевыми точками до сих пор остаются государственные больницы, детские сады, сферы земельных и жилищных отношений, а также строительства.

Ерик Абитов