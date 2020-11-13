Ни сена, ни коня… 

Животноводов Уланского района беспокоят участившиеся кражи скота.

В районе выявлено свыше 200 фактов угона домашнего скота, задержано 14 преступных групп. Однако жители утверждают, что каждое последующее правонарушение становится ещё более дерзким.

Так, у одного из животноводов недавно украли почти 200 голов скота, а потом ещё и сожгли сено. Из 400 рулонов удалось спасти лишь 50. Счёт убытков идёт на миллионы тенге. Фермеры говорят, что злоумышленники воруют не только взрослых особей, но и молодняк, не боясь выводить скот прямо из сараев. Сейчас они вместе с рабочими установили дозор на отгонах.

Сельчане утверждают, что большинство краж так и остаются нераскрытыми – свидетелей обычно нет, а туши тут же быстро разделывают и продают, соответственно, улики найти сложно. Для профилактики скотокрадства сотрудники ОП Уланского района провели сходы с жителями – полицейские попросили сельчан не оставлять

скот без присмотра.

Летом бесхозно пасущихся животных стражи порядка стадами перегоняли на штрафстоянки – многие фермеры именно там находили своих «потеряшек». Сотрудники полиции также не исключают, что поджоги могут быть умышленными, с целью вынудить людей покупать корм на рынке.

Аким Уланского района Нурымбет Сактаганов совместно с начальником районной полиции, а также руководителем отдела сельского хозяйства и предпринимательства, акимом Бозанбайского сельского округа выехали в Акжартас и ознакомились с обстоятельствами кражи скота и произошедшего здесь пожара, встретились с пострадавшими.

– Внимательно выслушав земляков, дал уполномоченным органам конкретные поручения, – отметил Нурымбет Сактаганов. – Отделу сельского хозяйства и предпринимательства – в кратчайшие сроки оказать пострадавшим от пожара содействие в приобретении и доставке недорогих сена и кормов. Отделу земельных отношений – выявить неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения на территории Бозанбайского сельского округа и распределить их нуждающимся крестьянским хозяйствам, в том числе и этому хозяйству, через конкурсные процедуры. По фактам краж скота: провести экстренные и максимально прозрачные следственные мероприятия. Начальнику районного отдела полиции рекомендовано взять этот вопрос на жёсткий контроль.

В свою очередь было выявлено, что к кражам имеют отношение пастухи этого хозяйства. Отделом полиции ведётся вся необходимая работа по раскрытию краж. Аким района отметил, что при более тщательном подборе работников можно избежать подобных неприятностей.

– Проблемы наших земляков, оказавшихся перед самой зимой в трудной жизненной ситуации, находятся на контроле у меня и прокурора района, – написал на своей странице в InstagramНурымбетСактаганов.

Дмитрий Одинцов

Из архива редакции

Уланский район