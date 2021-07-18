Незаконный товар

Около семи килограммов запрещённых веществ изъяли у жителя Семея.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021» полицейские Семея задержали подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотических средств.

– При обыске в его барсетке было обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш общей массой 64,54 грамма, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – В ходе проведения дальнейшего обыска по месту жительства подозреваемого в сарае было обнаружено наркотическое вещество общей массой шесть килограммов 901 грамм, расфасованное в чёрный полиэтиленовый мешок и 20 бумажных свёртков.

Помимо этого, в разработке у полицейских ещё один подозреваемый, занимавшийся хранением запрещённых веществ. В отношении обоих подозреваемых проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства дела.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Семей