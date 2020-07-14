Невосполнимая утрата

В нелегкое время борьбы с коронавирусом на передовой трудятся тысячи медицинских работников. Каждый из них ежедневно рискует собственным здоровьем и жизнью, чтобы спасти жизни своим пациентам. И, к сожалению, в этой нелегкой борьбе человеческие силы и стойкость достигают порой своего предела.

Вчера, в День национального траура по жертвам коронавируса, в Минздраве поименно озвучили медработников, которые стали жертвами коварной и неизученной еще болезни. В их числе и наши земляки, работники медицинских учреждений Восточно-Казахстанской области.

Пятого июля ушел из жизни заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, ангиохирург, кардиохирург Университетского госпиталя медицинского университета города Семея Бекжан Серикбосынович Буланов.

Он родился в 1974 году в городе Аягузе Семипалатинской области. В 1998 году окончил Семипалатинскую Государственную медицинскую академию. Свой трудовой путь начинал в МЦ СГМА с должности врача-ангиохирурга. В 2007-2008 годы работал в ННМЦ города Астаны кардиохирургом. В 2009 году назначен заведующим отделения сердечно-сосудистой хирургии УГ НАО «МУС».

За время его работы в отделении в практику внедрили ряд современных методик операционных вмешательств, таких как аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце и другие, и лечебно-диагностических манипуляций. Под его руководством освоены операции на брюшной и грудной аорте, пластические операции на брахеоцефальных сосудах.

Бекжан Серикбосынович обучил и подготовил ряд ангио-хирургов и кардиохирургов, непрерывно оказывал консультативную помощь больным в районах и городах области, на его счету множество успешно проведенных сложнейших операций, а главное – спасенных жизней, благодарных пациентов, получивших второе рождение.

Более 30 научных работ под его авторством внесли свой вклад в развитие отечественной медицины. За безупречную работу, активное участие в общественной жизни он был награжден множеством грамот и благодарственных писем от администрации университета, акимов города и области, а также почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Казахстан, стал обладателем нагрудного знака «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

Отличный организатор, думающий, целеустремленный специалист, отзывчивый и трудолюбивый, всецело посвятивший себя нелёгкой профессии – таким запомнят его коллеги и пациенты, чья жизнь продолжается благодаря профессионализму доктора Буланова.

Ещё одна невосполнимая потеря. В эти дни ушла из жизни к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии Медицинского университета города Семея, врач-гастроэнтеролог высшей категории Нургуль Рамазановна Баркибаева.

Нургуль Рамазановна сама была выпускницей вуза – окончила с отличием в 1994 году лечебный факультет тогда еще Семипалатинского государственного медицинского института и была зачислена в клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни» на кафедру госпитальной терапии. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию и с 2000 года работала ассистентом кафедры ныне факультетской терапии НАО «МУС».

Успешно совмещая медицинскую практику с научно-исследовательской деятельностью, за многие годы работы она стала автором более 150 научных статей и тезисов, является автором и разработчиком проектов улучшения и стартапов, посвященных актуальным проблемам современной гепатологии.

Уважаемая и любимая всеми студентами и коллегами преподаватель, всегда отзывчивая и готовая прийти на помощь. Нургуль Баркибаева обладала пытливым умом и научным подходом к любой поставленной задаче, всегда вносила рациональные предложения для оптимизации диагностики и лечения патологии внутренних органов, осуществляя ежегодно трансфер до 4-7 передовых и в том числе собственных научных достижений в практическое здравоохранение.

Это большая потеря не только для родных, близких Нургуль Рамазановны и всего вуза, но и для нашей области, ведь в Восточном Казахстане она была ведущим специалистом-гастроэнтерологом, врачом высшей категории. Вела лечебную работу в гастроэнтерологическом отделении Университетского Госпиталя медицинского университета, являясь лидером в команде гастроэнтерологического отделения.

Мария Щетинина