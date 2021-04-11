Нет милее родной сторонки

Жители села Тоскаин супруги Кандарбек и Калимаш Болусовы видели в своей жизни много разных городов и весей. После долгих странствий вернулись на свою малую родину.

При встрече они рассказали о своём жизненном пути, который был насыщен событиями разного порядка: упорным трудом, встречами и расставаниями со множеством людей с разными судьбами. В этом рассказе нет безоглядной ностальгии по прошлому. Наши герои не остаются его заложниками, а живут настоящим, не растеряв при этом памяти о былых годах.

Кандарбек Сейтканович родился в селе Сорвенок (ныне Бугымуиз) бывшего Маркакольского района, там же окончил школу-семилетку. Ещё три класса доучивался в образовательных учреждениях в других сёлах. Однако после получения аттестата вернулся в родную школу и стал работать учителем физкультуры, черчения и географии. Взяли на работу молодого паренька, потому что в то время катастрофически не хватало учителей. Затем были три года срочной службы в армии, работа в совхозе, в комсомольской, а затем профсоюзной организациях.

В 1976 году судьба преподнесла, тогда уже имевшему свою семью мужчине, неожиданный сюрприз – его направили учиться в Высшую профсоюзную школу, находившуюся в Москве. Собрав чемодан с нехитрым набором вещей, отправился в этот город, где ему предстояло провести четыре года. После окончания первого курса к студенту из казахстанской глубинки приехала семья – жена с дочерью. Впереди были три года совместной жизни в Москве.

– Нам дали в общежитии комнатку, – вспоминает Кандарбек Болусов. – Ребёнка взяли в городской детский сад, жена устроилась на работу. Это были незабываемые годы. Мы ходили с семьёй на концерты, Выставку достижений народного хозяйства, гуляли по московским улочкам, по путевке съездили в Беларусь. После окончания курсов вернулись на родину.

Выпускника московской Высшей профсоюзной школы взяли на работу в районный комитет партии. Затем последовали другие назначения. Пришлось даже работать несколько лет в системе торговли в родном селе руководителем сельской потребкооперации. В 1995 году семья по приглашению одного из родственников переехала в Шымкент. Однако спустя недолгое время вернулась с юга в Тоскаин.

В трудные девяностые годы здесь, как и везде, царила безработица. Поэтому бывшему руководителю пришлось трудиться простым рабочим. Правда, на пенсию он ушёл с должности мастера лесохозяйственного учреждения. Супруга Калимаш работала в сельской библиотеке. Болусовы вырастили троих детей и ныне проживают в селе Тоскаин – в самой дальней, приграничной точке на карте Восточного Казахстана.

Наши герои признались, что только здесь к ним приходит ощущение полного спокойствия, неразрывной связи с родиной, без чего, наверное, нет настоящего счастья. Понимание этой истины с годами только усиливается. Поэтому эти люди уезжать в поисках счастья в город не планируют: для них нет милее родной сторонки.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район