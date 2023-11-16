Несладкие последствия

Статистика сахарного диабета свидетельствует о неуклонно растущих масштабах заболевания, которое превратилось в неинфекционную пандемию ХXI века. Однако врачи отмечают: диабет – не приговор, его можно вылечить при условии своевременного диагностирования и эффективной терапии.

В Восточном Казахстане на текущий момент на учёте состоят 23473 пациента, из которых 1075 человек среди взрослого населения страдают сахарным диабетом первого типа и 22191 пациент – второго.

– Цифры достаточно высокие. Но они соответствуют общемировым тенденциям заболеваемости сахарным диабетом. Так, по данным Международной диабетической федерации, в мире насчитывается около 537 миллионов больных диабетом в возрасте от 20 до 79 лет, причём половина из них не знает о своём диагнозе, – поясняет главный внештатный эндокринолог Управления здравоохранения ВКО Бибинур Сафиуллина. – По прогнозам, количество больных к 2030 году вырастет до 643 миллионов, а к 2045 году – до 784 миллионов человек во всём мире. Кроме того, 541 миллион взрослого населения в мире имеет нарушение толерантности к глюкозе, что является высоким риском развития сахарного диабета второго типа.

По словам доктора, спустя столетие после открытия инсулина во многих странах лечение сахарного диабета остаётся для больных, нуждающихся в нём, недоступным. Казахстан в этом отношении подаёт пример многим государствам. В республике сахарный диабет относится к категории социально значимых неинфекционных заболеваний с эпидемическими темпами роста распространённости и его лечение проводится в рамках ОСМС.

– Государство закупает у зарубежных производителей препараты нового поколения, которые отличаются наибольшей эффективностью лечения сахарного диабета. Важно отметить, что закуп препаратов ведётся централизованно и практически адресно: списки составляются по заявкам каждой поликлиники или врачебной амбулатории, – подчеркнула главный внештатный эндокринолог Управления здравоохранения ВКО.

Уже сегодня в регионе, и в целом по Казахстану, сформированы заявки не только на 2024, но и на 2025 год. Это делается, чтобы заводы-изготовители заранее имели представление, какие объёмы препаратов потребуются Казахстану в ближайшие годы. Кроме того, так как в ВКО ежегодно выявляются не менее 10–12% новых пациентов с этим диагнозом, в течение года поликлиники формируют дополнительные заявки, которые также выполняются через СК «Фармация».

Как отметила Бибинур Сафиуллина, в этом году многие пациенты были вынуждены ждать поставки препаратов в течение нескольких месяцев. Причиной временной задержки послужила продолжительная процедура перерегистрации в государственных органах единого оператора – СК «Фармация». Однако уже в августе начались регулярные поставки лекарств в необходимом объёме.

– Это были объективные причины, и никто в данном случае не виноват. Однако ни один больной не остался без внимания и лечения. Специалисты старались на этот период заменить дорогостоящие препараты теми, что были в наличии, меняли терапию, – пояснила доктор.

По словам эндокринолога, на сегодняшний день сахарный диабет достаточно эффективно лечится. Однако главным условием успешного достижения ремиссии являются своевременное диагностирование заболевания, активный образ жизни, здоровое питание и желание самого пациента вылечиться.

– Бояться диабета не надо. При малейших подозрениях, симптомах следует обратиться к участковому терапевту, – посоветовала специалист. – Диагностирование проводится просто – достаточно сдать кровь на сахар и дождаться результатов анализа. Если уровень сахара превышает норму, следует обратиться к специалисту. Доктор выработает правильную стратегию лечения и посоветует режим питания и образа жизни.

Хотя диабет и не является инфекционным заболеванием, но распространяется он достаточно быстро. Это хроническое заболевание развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно его использовать.

Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия (повышенный уровень содержания сахара в крови), что со временем приводит к серьёзному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. Это становится причиной для развития таких сопутствующих диабету заболеваний, как ретинопатия, нефропатия, синдром диабетической стопы, макрососудистая патология и другие.

Как проинформировала Бибинур Сафиуллина, хотя широко известно два типа сахарного диабета, на самом деле их больше. Так, сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, юношеский или детский. Для него характерна недостаточная выработка инсулина, поэтому необходимо ежедневное его введение. Причина этого типа диабета неизвестна, поэтому в настоящее время его нельзя предотвратить.

Сахарный диабет второго типа – инсулиннезависимый. Это диабет взрослых людей, который развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом. Большинство больных страдают от сахарного диабета второго типа, что в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности.

Трудность в том, что симптомы заболевания могут быть не ярко выраженными, в результате болезнь нередко диагностируется спустя несколько лет, когда уже возникли осложнения.

– Во всём мире обеспокоены увеличением гестационного сахарного диабета, который развивается или впервые выявляется у молодых женщин во время беременности. Этот тип диабета является серьёзной угрозой для здоровья матери и ребёнка. У многих женщин с этим типом сахарного диабета беременность и роды протекают с осложнениями: высокое кровяное давление, большой вес при рождении младенцев и осложнённые роды. У значительного количества женщин с этим типом диабета в дальнейшем развивается сахарный диабет второго типа, что приводит к осложнениям, – отметила Бибинур Сафиуллина.

Именно по этим причинам так важна роль профилактики и осведомлённости населения о заболевании.

Эндокринологи советуют: чтобы способствовать предупреждению сахарного диабета и его осложнений, необходимо добиться здорового веса и поддерживать его; быть физически активным; придерживаться здорового питания и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; воздерживаться от употребления табака.

Екатерина Гуляева