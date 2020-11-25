Несгораемая сумма 

Пожарные Риддера спасли из огня крупную сумму денег.

Пожар произошёл 21 ноября по улице Семипалатинской. Хозяин дома сообщил огнеборцам, что в помещении остались два газовых баллона, крупная сумма денег и документы.

– Пожарные вынесли из огня газовые баллоны, отыскали в горящем помещении один миллион тенге и документы, которые сразу же передали владельцу, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Огонь полностью ликвидирован на площади

25 квадратных метров.

Вновь причиной пожара, который мог привести к трагедии, послужило банальное нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Спасатели напоминают, что топить печь нужно два-три раза в день и прекращать топку за два часа до сна или ухода из дома. Чтобы избежать выпадения горящих углей на пол, перед дверцей печи должен быть установлен предтопочный металлический лист. Нельзя растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями и хранить возле неё горючие вещества. Не реже одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы от скопления сажи.

Нужно помнить, что наша безопасность и сохранность имущества зависит только от нас самих.

Татьяна Кравченко

Риддер