Нераскрытые тайны курганов с «усами»

Каменная насыпь вперемежку с землей, а с двух сторон от неё на десятки метров тянутся две каменные гряды. Именно так можно схематично представить себе памятники тасмолинской археологической культуры – курганы с «усами». Благодаря археологическим исследованиям территориальные границы этой культуры значительно расширились. Сегодня самой крайней восточной точкой, где они были обнаружены, являются северные отроги Тарбагатайских гор в Восточном Казахстане.

На территории области Абай курганы с «усами» можно увидеть в горных массивах Семейтау, Кокентау и Дельбегетея. Причём все они имеют свои отличительные особенности. По наблюдениям члена краеведческого общества «Прииртышье» Павла Жукова, все исследованные командой краеведов курганы с «усами» имели отклонение от строго восточного направления «усов» от 10 до 12 градусов к югу.

– Учёным ещё предстоит установить причину этого феномена. Возможно, свою роль сыграло изменение оси земного шара. Но это лишь одна из гипотез. Чтобы ответить на этот вопрос, нужны серьёзные научные исследования, – считает Павел Жуков.

Наибольшее количество курганов с «усами» краеведы обнаружили именно в горах Семейтау. В 2015 году в этом массиве работал отряд археологической разведки, который изучал несколько могильных комплексов, в том числе и курганы с «усами».

– Главное, что интересовало археологов, работавших в Семейтау в 2015 году, – расположение курганов Семейтауского могильника по сторонам света, а также внутренняя архитектура места захоронения. Надо сказать, что курганы гунно-сарматской эпохи несколько отличаются от скифских или сакских. Этот курган интересен тем, что могильная камера выложена очень большими каменными плитами, которые принесли сюда с соседних гор. Единственная находка в этом кургане – бусинка. Может быть, здесь была захоронена женщина. Но есть мнение, что это был воин-мужчина, поскольку у многих древних кочевников был обычай носить на шее небольшое ожерелье из бусин, – пояснил краевед Хаджи-Мурат Илиуф.

Всадники без головы

Между тем самое загадочное в Семейтауском могильнике – отсутствие голов у обнаруженных в нём человеческих скелетов. Выдвигаются гипотезы и строятся предположения. Так, по мнению Хаджи-Мурата Илиуфа, вполне возможно, что череп украли грабители, чтобы дух умершего не стал им мстить за разграбление могилы.

Любопытно, что в Тарбагатайском районе Восточного Казахстана были исследованы пять больших курганов, в которых тоже были обнаружены скелеты древних людей без голов. В 1996-1998 годах профессор археологии КазНУ Тулесбаев начал изучение первых курганов, расположенных вблизи села Кожир Тарбагатайского района ВКО. Именно он датировал их I в. до н. э. – I в. н. э., то есть эпохой раннего железного века. К этой же эпохе относятся и курганы в предгорьях Семейтау.

В 2009 году исследование в Тарбагатайском районе продолжили археологи совместной экспедиции Семипалатинского государственного педагогического института и Института археологии имени Маргулана. Они изучили пять могильных комплексов. Причём все они принадлежали мужчинам ростом от 1,8 до 2 метров, судя по всему, знатным воинам, возможно, царям или вождям племени. Все захороненные были без головы…

В первые годы раскопок учёные не придали большого значения этой детали, ссылаясь на разграбление могил. Но когда случайность переросла в закономерность, стали искать логичное объяснение этому явлению. По мнению одной группы археологов, отсутствие головы у захоронённых тел объяснил ещё Геродот. Он писал, что воинственное племя исседонов (один из племенных союзов саков – авт.) отличалось странными нравами. Было принято из черепа правителя или вождя делать предметы культа. По другой версии, у исседонов могли появиться нравы и обычаи, схожие с ритуалами народов острова Суматра в Юго-Восточной Азии. Жених в день бракосочетания должен был преподнести своей невесте в качестве свадебного подарка… человеческую голову! По третьей версии исследователей, отсутствие черепов у скелетов могло быть связано и с культом земледелия.

Более приземлённое, но и более реальное объяснение отсутствия голов дал кандидат исторических наук, профессор и археолог Амантай Исин. Предгорья Тарбагатая всегда были притягательны для соседних народов и племён. Вожди и цари племени, как правило, возглавляли военные походы. Вполне резонно предположить, что их головы послужили военными трофеями для их врагов. Всем известно, что в качестве доказательства победы кочевники отрубали голову царю и предъявляли её своему повелителю.

Стометровые «усы»

По словам Павла Жукова, несколько лет назад в предгорьях Дельбегетея краеведы исследовали ещё один курган с «усами». Он был интересен тем, что между каменными грядами «усов» гораздо позже были сделаны ещё два захоронения в виде небольших курганов. Возможно, люди, считая это место святым, похоронили вблизи кургана своих родственников.

А вот что скрывает недавно обнаруженный краеведами курган с «усами», пока подёрнуто завесой тайны. Это дано узнать лишь археологам, которые придут в эти места, чтобы сказать своё веское слово в науке. Краеведы же провели лишь наружные измерения кургана и курганов-спутников доступными им измерительными приборами.

Именно этот курганный комплекс остался целым и нетронутым грабителями древности или современными её любителями. Рассмотрев его строение и структуру, краеведы пришли к выводу, что этот курган относится к первому типу. Есть основное захоронение человека – это большой курган с каменно-земляной насыпью, диаметр которого достигает 16,5 м. Рядом по центру расположен меньший курган – 5,5 м в диаметре, в котором, по обычаю, хоронили лошадь усопшего или только голову коня.

От центрального кургана идут два «уса», завершающиеся небольшими курганчиками диаметром 4,6 и 5,5 метра. При этом длина южного «уса» составила 71 метр, а северного – 100,4 метра, расстояние между ними по крайним точкам – 63,7 м. Ещё одна особенность: на южном «усе» археологи зафиксировали четыре круговые каменные выкладки, одна из которых представляла собой вертикальную стелу. А вот на северном «усе» подобных каменных кругов насчитали семь по всей длине каменной гряды.

– Длина «усов» у кургана разнится почти на 30 метров. Почему это так, сказать сложно. Пока в историографии по изучению курганов с «усами» нет чёткого мнения о предназначении этих удивительных могильников. Интересно, что на «усах» чётко выделены особые точки – круговые каменные выкладки, на которых, скорее всего, приносились жертвы богам. Более детально об их предназначении можно будет сказать после проведённых раскопок: скорее всего, под этими каменными кругами археологи смогут обнаружить ритуальные захоронения жертвенных животных или выжженную землю, – предположил Павел Жуков.

Кстати, с двух сторон от центрального кургана в 200 и 100 метрах располагаются ещё два кургана-спутника, диаметр которых почти одинаков – около 11 метров.

– Самый большой курган отличается внушительным размером, что является редкостью для этого типа курганов. Только в Абайском районе, неподалеку от пещеры Коныр-Аулие, мы встречали курган, длина «усов» которого была ещё больше, чем у этого могильного комплекса. Здесь, в горах Семейтау, размеры таких курганов обычно значительно меньше, – отметил Павел Жуков.

Погребальный комплекс

Ещё более любопытной оказалась находка большого погребального комплекса, который располагался примерно в полукилометре от исследуемого краеведами кургана с «усами». По всей видимости, эти погребения относятся к той же сакской эпохе, что и их «усатый» сосед. Но по времени они чуть «моложе», потому что характерных «усов» у них уже нет, а вот насыпь такая же – каменно-земляная.

В этом комплексе 27 курганов различного диаметра, причём практически все они разграблены ещё в глубокой древности. Примечательно, что ни визуальный осмотр, ни «прозвон» могильников при помощи металлоискателя не дали никаких результатов. Что само по себе – редкость.

Кстати, кроме погребальных комплексов железного века во всей долине, окружённой невысокими горами Семейтау, нет больше никаких следов пребывания древнего человека. Скорее всего, поселение где-то есть, но не в этой долине, видимо, считавшейся у саков-иссидонов священной, а потому редко посещаемой.

Секрет курганных «усов»

Среди археологов, исследующих этот исторический феномен, нет единого мнения об истинном предназначении каменных гряд, по дуге отходящих от основного кургана. По одной из версий, «усы» – это руки, которые протягиваются к восходящему солнцу. Собственно, поэтому они и расположены с восточной стороны. Это говорит о том, что племена, оставившие нам эти курганы «в наследство», были солнцепоклонниками.

По другой версии, которая, была высказана на основе экспериментов и опытов, курган с «усами» – это не только могила вождя или предка рода, но и древний астрономический комплекс. По точкам на «усах» можно определить время весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. А вот исследователи курганов на Южном Урале даже утверждают, что на «усах» они нашли точки, связанные с движением не только Солнца, но Луны и даже Венеры.

– К сожалению, в Восточно-Казахстанской области и области Абай курганы с «усами» – практически не изученные памятники тасмолинской культуры. Нам просто необходимы археологические раскопки, а также полноценные исследования топографов и астрономов. Уверен, будущим исследователям самых восточных курганов с «усами» удастся раскрыть новые, ранее неизвестные страницы истории Восточного Казахстана, – предположил Павел Жуков.

Екатерина Гуляева

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