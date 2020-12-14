Знатоки сказок Волкова 

Продемонстрировать свои знания сказок и персонажей нашего земляка – писателя Александра Волкова предложили восточноказахстанским школьникам на международном конкурсе.

Сотрудники общественного фонда «Изумрудный город» и музея детской литературы Восточного Казахстана им. А. М. Волкова помогли детям региона в возрасте от 6 до 15 лет подать заявки на онлайн-конкурс «Знаток сказок А. М. Волкова», организованный Томским государственным педагогическим университетом.

– Наша организация на протяжении десяти лет активно сотрудничает со многими образовательными и культурными учреждениями Казахстана и других стран, – говорит директор фонда Татьяна Карпович. – Александр Волков всю свою жизнь посвятил образованию и нравственному воспитанию молодёжи. Он был не просто талантливым писателем, учёным, переводчиком, но и, в первую очередь, педагогом. И на своих уроках, и в своих книгах он щедро делился с читателями Мудростью, Сердечностью и Отвагой. Пусть эти качества, присущие главным героям сказок Александра Волкова, помогают всем участникам

онлайн-конкурса.

Стоит отметить, что в третьем туре онлайн-конкурса участники смогут продемонстрировать знание сказочной повести «Семь подземных королей».

– Перед началом испытаний конкурсанты увидят небольшой ролик, посвящённый презентации скрипки из мемориальной коллекции А. М. Волкова, которая после реставрации порадует новым звучанием, – отметила координатор, директор музейного комплекса ТГПУ, кандидат исторических наук Наталья Сайнакова. – Для любителей сказок автора подготовлены пять испытаний: «Волшебные пузырьки», «Отгадай героя», «Потерянные слова», «Радужный дворец» и «По страницам сказки».

Ссылки на задания онлайн-конкурса будут работать в течение учебного года. Вместе с тем даже сейчас ещё можно принять участие в первых двух турах: «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

После прохождения заданий участник получает сертификат или грамоту за III, II или I место. Те, кто наберёт наибольшее количество баллов, смогут посоревноваться в дополнительном этапе и получить грамоту в номинации «Суперзнаток». Все сертификаты, грамоты и благодарственные письма будут отправлены на электронный адрес, с которого принята заявка.

Напомним, в наступающем году исполняется ровно 130 лет со дня рождения классика. Наш известный земляк положил начало литературному Усть-Каменогорску, внёс весомый вклад в просвещение нашего региона и создание системы образования.

Ева Ким

Фото из открытых источников