Дом для редких животных и растений

Национальный парк «Тарбагатай» стал комфортным и безопасным местом обитания для 75 видов краснокнижных растений и животных.

Территория этого относительно нового в Восточном Казахстане государственного национального природного парка находится в Урджарском районе. Он был создан 27 июня 2018 года и обладает большим потенциалом для своего становления и дальнейшего развития.

По официальным данным, всего на территории национального парка произрастает 1640 видов растений, 35 из которых занесены в Красную книгу Республики Казахстан. Кроме того, нацпарк «Тарбагатай» является комфортным ареалом обитания 376 видов животных. Из них статусом краснокнижных, находящихся под особой охраной государства и общества, обладают 40 видов.

Помимо богатого и разнообразного растительного и животного мира на территории национального парка и в его охранной зоне расположены такие удивительные объекты историко-культурного наследия, как старинные курганы и древние захоронения. Встречаются также петроглифы, образующие местами настоящие художественные галереи.

Национальный парк «Тарбагатай» широко известен, по словам специалистов, яблоней Сиверса, а также не менее популярным и уникальным горным архаром.

В обязанности сотрудников нацпарка входит также постоянный мониторинг животного мира, проводимый в разное время года. Подобная работа требует от коллег специальной подготовки, хорошей физической формы, любви и преданности своему делу.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции

Урджарский район