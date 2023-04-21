Осколки древнего мира

Восточный Казахстан хранит память о самых удивительных событиях, которые происходили на его территории в течение миллионов и даже миллиардов лет. Кто бы мог подумать, что места, где сегодня возвышаются величественные горы Алтая, густо покрытые лесами и тайгой, когда-то представляли собой древний океан с грядами вулканических островов, где жизнь наблюдалась лишь в морских глубинах.

Сегодня осколки этой доисторической эпохи можно увидеть в селе Тарханка или в окрестностях села Горная Ульбинка, где «море находится прямо под ногами».

Древний океан и его обитатели

Древний океан или древнее море несколько сотен миллионов лет назад раскинулось между Сибирским и Казахстанским континентами, занимая площадь около 3 тыс. кв. км. И лишь изредка водную гладь нарушали гряды с виду безжизненных вулканических островов. Однако жизнь была. Но только растения и животные предпочитали тёплые воды мелководья в уютных морских бухточках и заводях. Умирая, обитатели моря опускались на дно водоёмов. Их останки покрывались слоями осадочных пород и без доступа кислорода, пропитываясь минеральными растворами, постепенно превращались в окаменелости.

Например, там можно было увидеть мшанки – прикреплённые колониальные, преимущественно морские животные, которые выглядят как мешочки, на вершинах которых располагается от 50 до 80 щупалец. Мшанки питаются тем, что успели поймать их щупальца (частички органики, бактерии и водоросли), прокачивая через себя воду.

– Этот тип животных существует умопомрачительно долго. Они рекордсмены по продолжительности существования среди живых организмов. В ископаемом состоянии сетчатые скелеты их колоний из карбоната кальция известны с ордовикского периода (490 млн лет назад). Расцвета же они достигли в девонском-пермском периодах. Значительно их разнообразие сократилось во время великого пермско-триасового вымирания (250-200 млн лет назад). Из уцелевших развилась новая группа мшанок, существующая до сих пор в морях различной солёности, – рассказала специалист отдела научно-исследовательского обеспечения природы и экологии Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Елена Зинченко.

Жизнь в наших краях вышла на поверхность суши лишь 420 млн лет назад. Вначале это были растения, примитивные риниофиты, которые и начали эстафету эволюционного развития царства растений на суше. Они обогатили земную атмосферу кислородом, что позволило и животным, покинув привычную среду обитания, выйти из моря на сушу и продолжать эволюционировать.

– 2,5–2,7 млрд лет назад на Земле произошло событие планетарного масштаба. Появились существа, которым предрешено было изменить её облик до неузнаваемости. Поэтому цианобактерии (сине-зелёные водоросли) можно смело назвать «изобретателями» кислородного фотосинтеза, – отметила Елена Зинченко.

По её словам, выделяя кислород на протяжении миллионов лет, цианобактерии вместе с фитопланктоном создали современную атмосферу. Когда уровень кислорода поднялся примерно до 20% в воздухе, жизнь многих различных организмов сумела развиваться вне морских глубин.

Но это глобальное изменение состава атмосферы Земли стало причиной и вымирания очень многих организмов, не способных жить в условиях значительных концентраций кислорода. Почти всё разнообразие анаэробной жизни, наработанное природой за миллиард лет, было уничтожено. В то же время кислородная катастрофа привела к появлению грибов, многоклеточных растений и животных, к образованию озонового слоя, защищающего всё живое от агрессивного ультрафиолетового излучения.

И так продолжалось довольно долго. Пока не случилась катастрофа. Вернее, целая череда мощнейших землетрясений со смещением тектонических плит, которые совершенно изменили облик нашего края. В результате смещения плит в том месте, где сейчас находится долина Иртыша, вследствие сближения Сибирского и Казахстанского континентов, гряды вулканических островов сталкиваются и, как говорят геологи, море «захлопывается» и уходит из этих мест навсегда. Остаются лишь небольшие остаточные водоёмы с морской водой, в которой древние древовидные растения без доступа кислорода превращались в каменный уголь. Именно так возникли залежи торфа и месторождения каменного угля, расположенные в долине Иртыша.

Диковины Восточного Казахстана

Но не только море ушло из этих мест. Землетрясения совершенно изменили облик поверхности земли. Если раньше здесь господствовали острова вулканического происхождения, то столкновение плит было такой силы, что земная кора поднялась на высоту 4 тыс. метров над уровнем моря. Так возникли величественные Алтайские горы. Кстати, они до сих пор растут.

– Я не устаю рассказывать посетителям музея о том, насколько удивителен Восточный Казахстан. Ведь на относительно небольшой территории можно встретить ландшафты почти всей Евразии в миниатюре. У нас нет только пояса тропиков и субтропиков, зато тундра и её обитатели находятся всего в нескольких часах подъёма на горные вершины, – продолжила свой рассказ Елена Зинченко.

С течением времени эти горы населили тысячи видов животных и растений. Однако память о первых обитателях земли горные породы хранят до сих пор.

Море под ногами

Именно так описала Тарханский риф – осколок древнейшего мира Восточного Казахстана – Елена Зинченко. Ей самой довелось не раз исследовать этот уникальный памятник под открытым небом, когда под научным руководством к. г.-м. н., палинолога, палеонтолога Казахстанской школы АН Надежды Михайловой проходила практику будучи студенткой Усть-Каменогорского педагогического института.

– Нашей задачей было внимательно осматривать скалы бывшего рифа в поисках окаменелостей растений и животных, а потом описывать место обнаружения, по возможности классифицировать, определять возраст и так далее. Учёные же, под руководством которых мы работали, определяли находки часто прямо в полевых условиях. В палеонтологической коллекции Надежды Михайловой хранятся строматолиты. Представляете, что можно ощутить, когда держишь в руках окаменелость организмов, возраст которых более двух миллиардов лет? – подчеркнула Елена Зинченко.

Удивительные коллекции

Сегодня коллекции окаменелостей растений и животных, собранные в течение 35-40 лет исследований в ВКО, бережно хранятся в фондах Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея. По самым приблизительным подсчётам, в них собрано около тысячи экспонатов, которые представляют огромный научный интерес для исследователей. Ну а для широкого круга посетителей музея являются «живым» свидетельством разнообразия природы родного края.

Большой вклад в пополнение коллекций музея внесла Надежда Михайлова. Свой архивный материал – фотографии, документы, статьи, монографии, книги, геологическое оборудование, личные вещи, большую палеонтологическую коллекцию – она подарила областному историко-краеведческому музею.

– Главный труд Надежды Ивановны – книга «Палеогеография Восточного Казахстана», в которой она реконструировала картину развития жизни на территории нашей области, – отметила Елена Зинченко.

Профессор Надежда Михайлова, несмотря на солидный возраст – 89 лет, работала над своими архивами и коллекциями до последнего дня: писала научные статьи, выступала с докладами на научных конференциях, помогала сотрудникам музея в работе над палеонтологической коллекцией, консультировала по вопросам истории развития органической жизни на территории нашей области. Её не стало 12 апреля 2020 года.

– Работа с Надеждой Ивановной многому меня научила. Она была большим учёным и прекрасной души человеком. Память о ней будет жива ещё многие и многие годы, а вклад в науку Восточного Казахстана – неоценим, – резюмировала Елена Зинченко.

В память о любимом учителе, наставнике, а также для того, чтобы как можно больше людей узнали о диковинном мире доисторической эпохи Восточного Казахстана, Елена Зинченко в 2023 году начала публикацию серии небольших материалов в Инстаграме музея. В них простым и доступным языком рассказывается о древних окаменелостях, живых организмах доисторической эпохи, которые были в начале формирования и развития удивительного мира природы нашего края. И как бы малы не были их размеры, их вклад в развитие жизни и разнообразия её форм трудно переоценить.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ВКО историко-краеведческим музеем