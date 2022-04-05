Непредвиденное погружение

Вагоны, гружённые углем и шлаком, сошли с рельсов недалеко от Усть-Каменогорска, часть из них упала в Иртыш. Департамент экологии начал внеплановую проверку по факту загрязнения реки.

Происшествие случилось на железнодорожном участке Өскемен – Кумыстау. Грузовой поезд направлялся в город Алтай. В акционерном обществе «НК «КТЖ» сообщили, что подвижной состав двигался со скоростью 37 км в час. Всего с рельсов сошли 18 вагонов, два из них являются собственностью Российской Федерации, остальные принадлежат ТОО «КазцинкТемирТранс».

– Жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей «НК «КТЖ», – отметили в акционерном обществе.

После сообщения о сходе вагонов с рельсов, на место выехали сотрудники Департамента экологии ВКО.

– В Иртыш опрокинулись один вагон с рудой и пять вагонов обеднённого шлака медного производства. Этот шлак прошёл металлургические переделы, из него были извлечены полезные ископаемые, в частности цинк и медь, – рассказал руководитель Департамента экологии Данияр Алиев. – Обычно его используют для заполнения отработанных шахтных пространств, в качестве инертного материала в цементном производстве и для строительных нужд. Его свойства были давно исследованы, он не представляет большой потенциальной угрозы.

Несмотря на это, экологи произвели отбор проб воды для определения содержания тяжёлых металлов, в том числе по соединениям цинка, свинца, меди в прибрежной зоне. Аналогичные пробы воды взяли сотрудники филиала РГП «Казгидромет» по ВКО. Предварительные результаты экологи сообщат через несколько дней.

– Безусловно, шлак в воде одномоментно не сможет раствориться, его вредные свойства сразу же не мигрируют. Поэтому рассматриваем варианты проведения дальнейшего мониторинга и исследования совместно с нашими коллегами из филиала РГП «Казгидромет» по возможному влиянию шлака на состояние поверхностных вод, – отметил Данияр Алиев.

Кроме того, Департамент экологии совместно с Восточно-Казахстанской транспортной прокуратурой назначили проверку в отношении областного филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки». По результатам планируется выработать меры по локализации и недопущению распространения вредных веществ обеднённого шлака.

– Сейчас мы отрабатываем вопросы по подъёму затонувших ёмкостей, шлака и руды из реки Иртыш. Насколько нам известно, глубина залегания шлака составляет до 30 метров. Работы на такой глубине представляются сложными. Вдобавок усложняет ситуацию то, что это трудный участок с технической точки зрения. Даже на автомобиле повышенной проходимости добраться до места нелегко. Но мы ищем все возможные варианты, – сообщил Данияр Алиев.

Вместе с тем, специалисты изучают возможную угрозу для рыбохозяйственного комплекса.

– Совместно с другими заинтересованными организациями мы проведём анализ, насколько может быть вреден этот упавший вагон руды, и возможны ли какие-то последствия для ихтиофауны. Теоретически это не несёт большую опасность для такого объёма воды, ведь это не маленький непроточный водоём. В паводковый период вдоль каскада рек у нас также периодически смывается горная масса, но позже концентрация вредных веществ снижается, – пояснил спикер.

О результатах проверок Департамент экологии сообщит в ближайшее время. «Рудный Алтай» продолжит следить за ситуацией.

Дарья Антон

Фото из открытых источников