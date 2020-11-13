Необузданная стихия 

В двух районах области сильный ветер сорвал крыши зданий.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, происшествия произошли в двух районах региона – Уланском и Зайсанском. Здесь порывы ветра были настолько сильными, что повредили кровлю некоторых зданий.

Так, в посёлке Асубулак Уланского района пострадало здание сельской участковой больницы – сорвало мягкую кровлю на площади 226 квадратных метров.

В Зайсане сильный ветер частично сорвал кровлю жилого дома на улице Кондюрина на площади 150 кв. метров, школы-интерната имени М. Дауленова – 150 кв. метров, школы имени Ауэзова – 130 кв. метров и двухэтажного здания на улице Бокажанова –

110 кв. метров.

Специалисты ДЧС ВКО предупреждают, что в случае штормового предупреждения о сильном ветре нужно быть предельно внимательными и по возможности спрятаться в зданиях, а не на улице под укрытием сомнительной надёжности.

Александра Исаева