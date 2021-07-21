Нелегалы из-за границы
Департамент полиции Восточного Казахстана подвёл итоги ОПМ «Нелегал-Трафик».
В течение прошлой недели в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в РК, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства.
– В рамках операции за несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранных граждан привлечено к административной ответственности более 300 граждан РК, – рассказали в Департаменте полиции ВКО. – Согласно пункту 4 статьи 6 Закона «О миграции населения» принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трёх рабочих дней со дня их прибытия.
Помимо этого, за нарушения миграционного законодательства было составлено более 850 административных материалов и сокращён срок пребывания в стране 223 лицам.
– Иностранцам, у которых истекли сроки разрешённого пребывания в стране, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус, – напомнили представители миграционной службы.
Дмитрий Одинцов
Фото из открытых источников