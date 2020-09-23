Недремлющее око 

В селе Курчум появились 53 камеры видеонаблюдения. Они установлены в местах массового скопления людей и на дорожных развязках.

Благодаря недремлющим в любой час суток «глазам» за всем происходящим в районном центре полицейские могут наблюдать через экран в дежурной части Курчумского районного отдела полиции (РОП).

– Сам факт наличия камеры видеонаблюдения дисциплинирует население, – говорит начальник местной полицейской службы Курчумского РОП Арман Иманов. – Камеры видят всё, даже брошенный окурок, забредший на клумбы скот, распитие спиртных напитков в общественных местах и другие нарушения. Работать они начали не так давно, однако на основе видеоматериалов уже выписано несколько штрафов.

По информации РОП, в этом году кроме камер видеонаблюдения арсенал технических средств курчумских полицейских пополнился дистанционно управляемым летательным аппаратом – квадрокоптером. Кроме того, 10 участковых инспекторов полиции получили для служебного пользования по новому ноутбуку.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район