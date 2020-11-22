Не стало сеновала 

Загоревшееся сено едва не уничтожило подворье в Урджарском районе.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, пожар в Урджаре произошёл 18 ноября. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили 15 тонн горящего сена и охваченные огнём деревянные хозпостройки и гараж.

Грамотная работа пожарных позволила ликвидировать возгорание на общей площади 80 квадратных метров, а также предупредить его дальнейшее распространение. Всего в тушении были задействованы девять огнеборцев и две единицы техники. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнём.

Спасатели напоминают, что для хранения подходит только хорошо высушенное сено. Стога и скирды необходимо ставить на сухих возвышенных местах с соблюдением правил пожарной безопасности. Территория, на которой хранится сено, должна быть очищена от сгораемого мусора и огорожена.

Расстояние от стогов и скирд до линии электропередачи должно быть не менее 15 метров, до дорог – не менее 20 метров. Ставить скирды нужно на расстоянии не менее 50 метров от зданий и строений. Нельзя складировать сено на крышах сараев вблизи жилых строений, а также загромождать им проходы и проезды.

Татьяна Кравченко

Урджарский район