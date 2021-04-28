Мы – казахстанцы

Не простое, а расписное

28.04.2021
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Мастер-класс по росписи пасхальных яиц «Писанка» прошёл в Усть-Каменогорске.

Не за горами праздник Светлой Пасхи, в честь которого принято дарить друг другу пасхальные яйца – писанки и крашенки. В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике решили подготовиться к празднику заранее и рассказать о традиционной росписи яиц воском.

Ещё в древности яйцо считалось символом весеннего солнца, несущего с собой радость жизни, тепло, возрождение природы.

Традиция красить – главный атрибут Светлой Пасхи – также имеет тысячелетнюю историю. Так, одним из первых методов создания пасхальных украшений считается роспись яйца расплавленным воском. Пасхальное яйцо с нанесённым орнаментом-рисунком в традиционной культуре славянских народов получило название писанка. Думается, что несложно догадаться почему. Воск наносился на яйцо при помощи обыкновенной булавки или иголки. Позже появился специальный инструмент – маленькая палочка с заострённым металлическим наконечником.

Красители также имели растительное происхождение. К примеру, красный цвет давала луковая шелуха, зелёный – проращённая рожь, розовый – свекольный сок, жёлтый – яблоневая кора.

Со временем появились другие техники украшения яиц: мозаика, декупаж, карвинг… Однако есть немало любителей и традиционной росписи воском, а также тех, кто хотел бы научиться этой технике. В минувшую субботу у юных устькаменогорцев эта возможность появилась – в музее-заповеднике прошёл мастер-класс, на котором преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства школы искусств «Жұлдыз» Лариса Кокушинская показала ребятам, как расписываются пасхальные яйца.

Мероприятие началось с поэтапного объяснения техники росписи яиц воском, прослушав которое дети принялись за дело.

– Сначала берётся яйцо и на него простым карандашом наносится рисунок, – рассказала Лариса Кокушинская. – Затем специальный инструмент – кистка – нагревается над верхним пламенем свечи, ей зачерпывается воск и обводится рисунок. После этого яйцо опускается в краску: если нужны светлые оттенки, то держите недолго, если тёмные – подольше. Когда яйцо обсохнет, нужно снять воск, нагрев его на боковом пламени свечи.

По такому же принципу можно расписать яйца в несколько цветов. Главное – придерживаться правила от светлого к тёмному. К примеру, сначала покрываем воском белый цвет, затем красим, например красным, и покрываем его воском. Потом опускаем яйцо в чёрную краску и снимаем
воск.

Для первого раза ребятам была предложена несложная роспись. Яйцо необходимо было разделить на оси по горизонтали и вертикали. В результате разделения получились треугольники, от каждого угла треугольника нужно было нарисовать грабли, а в середине поставить несколько точек, которые означают сор.

– Вообще, у расписных яиц разная символика, – объяснила Лариса Кокушинская. – Например, растительные узоры пишутся на благо, здравие, скорпион – символ мужской силы. Грабли – символ счастья, между граблями – сор. Это означает, что вы к себе счастье гребёте.

Рассказала преподаватель и о значении яиц. Оказывается, некоторые яйца расписываются как обереги. Обережные украшают в день Пасхи. При этом необходимо сесть в комнате, где тихо и спокойно. Думать нужно о человеке, для которого готовите оберег, и желать ему всяческих благ. Тогда в пасхальное яйцо закладывается положительная энергетика, которая впоследствии будет помогать и защищать.

– На праздник яйца расписывают пищевыми красками, на оберег – текстильными, чтобы дольше сохранить цвет, – добавила Лариса Кокушинская. – Раньше обережное яйцо хранили в красном углу избы, сейчас его можно положить в чашку с крупой и поставить, например, в сервант.

Создавая свои первые писанки, участники мастер-класса с интересом слушали о значении пасхальных яиц, их применении и хранении. Многие решили оставить расписное яйцо на память.

– Первый раз принимаю участие в таком мероприятии, – поделилась мнением одна из участниц мастер-класса «Писанка» Ксения. – Мне очень понравилось самой расписывать яйцо воском, выбирать цвет. А ещё я узнала много нового и интересного. Свою работу заберу домой и буду хранить как сувенир.

Как считают организаторы, подобные мероприятия не просто развивают у детей творческие способности, но и способствуют их приобщению к обычаям и традициям. Ведь знание истории и культуры своего народа открывает перед человеком целый мир. Судя по восторженным откликам ребят, когда они держали в руках писанки, важным для них стала возможность сделать что-то своими руками. Это уж точно запомнится надолго.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева

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