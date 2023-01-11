Не попасть в снежный плен

Где можно узнать о закрытии казахстанских автотрасс из-за непогоды?

По сведениям нацкомпании «ҚазАвтоЖол», в настоящее время из-за метели и плохой видимости ограничения движения действуют на десяти участках республиканских автодорог в области Абай, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Костанайской областях.

Для общественного транспорта закрыт участок дороги Алматы – Усть-Каменогорск.

В МВД призывают водителей не выезжать в непогоду на закрытые трассы. За выезд на дорогу республиканского значения после оповещения о непогоде и закрытии трассы установлена административная ответственность в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.

В нацкомпании «ҚазАвтоЖол» дали рекомендации автомобилистам, планирующим междугородние поездки.

– Coбиpaяcь в дaльнюю дopoгy нa aвтoмoбилe, нeoбxoдимo тщaтeльнo пoдгoтoвитьcя к пoeздкe и выпoлнить нecкoлькo peкoмeндaций.

Перед поездкой следует yтoчнить пpoгнoз пoгoды пo вceмy пyти cлeдoвaния. Пpи нeблaгoпpиятнoм пpoгнoзe или штормовом предупреждении поездку следует отложить, – советуют дорожники.

Информацию о закрытии автодорог республиканского значения можно узнать, позвонив в единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по номеру 1403. Кроме того, на официальном сайте Национального оператора автодорог республиканского значения доступна ситуационная карта.

Специалисты компании отмечают, что перед дальней поездкой желательно посетить станцию технического обслуживания (СТО) и убедиться в технической исправности всех систем автомобиля.

Перед отправлением в дорогу нужно заранее проработать маршрут: проверить, где находятся объекты придорожного сервиса (пункты питания, заправочные станции и другое). Это можно сделать, скачав приложение Sapar.

В автомобили, которые работают на дизельном топливе, необходимо заливать соответствующее сезону зимнее дизтопливо.

В машине обязательно должны присутствовать медицинская аптечка и огнетушитель. Также рекомендуется возить комплект сменной тёплой одежды и обуви, щётку для снега и лопату.

Водителям необходимо неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения.

Бахыт Сарсембаева