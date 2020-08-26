Потасовки на льду и нешуточная борьба у ворот – именно этим запомнился конец недели поклонникам хоккея. Предсезонные встречи между «Торпедо» и «Барыс» прошли не по-товарищески, несмотря на то, что имели именно такой статус.

В первом контрольном матче команда «Торпедо» одержала победу в овертайме – 2:1.

На шестой минуте форвард Егор Петухов вывел столичный клуб вперед. «Торпедо» сравняло счёт на 33-й минуте второго периода. Реализовал большинство новоиспеченный нападающий Александр Мерескин.

Равенство сохранялось до окончания основного игрового времени, и матч перешел в овертайм, где точку поставил Александр Архипов. Ему хватило 33 секунды, в это было сложно поверить, и гол засчитали только после просмотра видео.

Кроме того, команды провели серию буллитов, здесь успешнее оказались хозяева площадки. Ворота «Устинки» защищал Максим Сидоров.

Во второй игровой день «Барыс» взял реванш. У «Торпедо» отличились Дмитрий Гренц, Александр Шин, Дмитрий Стулов и Андрей Виноградов. В составе «Барыса» дубль сделал Линус Виделль, ещё по одной шайбе забросили Кертис Волк, Мэттью Фрэттин, Роман Старченко. При этом с сиреной в пустые ворота забил Антон Сагадеев – его гол был отменен, но уже после матча засчитан. Ворота нашей команды защищал Владислав Нурек.

К слову, голкиперы «Торпедо» стали настоящими звёздами прошедших встреч.

– Отличный был матч, – подчеркнул вратарь «Торпедо» Владислав Нурек. – У «Барыса» высокие скорости, был всегда сконцентрирован на всех полевых игроках. От первой игры с КХЛ эмоции зашкаливают, получил удовольствие от встречи.

Также эта игра запомнилась двумя драками. Команды никак не хотели уступать друг другу. Видимо, все очень скучали по хоккею и накалу эмоций на льду во время самоизоляции.

Напомним, что старт сезона состоится 19 сентября, где ХК «Торпедо» выступит в ОЧРК.

Камила Ботагамитова

ХК «Барыс»