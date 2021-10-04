Не играй с огнём

Спасатели Глубоковского района вынесли три газовых баллона из горящего дома.

После поступления сообщения пожарное подразделение незамедлительно выехало к месту происшествия в село Предгорное. В жилом частном доме на двоих хозяев в квартире № 2 горели деревянные конструкции кровли, веранды, мебель и личные вещи. Огонь распространился на деревянные конструкции кровли соседней квартиры.

Из горящего дома спасатели вынесли три газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 105 квадратных метров. Причина возгорания – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Загорелась изоляция электропроводов из-за механической скрутки в распределительной коробке, расположенной в чердачном помещении.

Второй случай произошёл в посёлке Белоусовка. Здесь огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Как выяснилось, из-за неосторожного обращения с огнём произошло загорание стен и кровли блока хозяйственных построек с дальнейшим распространением пожара на деревянные конструкции кровли и стен жилого дома.

– Хотелось бы напомнить гражданам, чтобы избежать пожара, не перегружайте электросети и не оставляйте включённые электроприборы без присмотра, не используйте электрическую проводку с повреждённой изоляцией, самодельные нагревательные и отопительные приборы, – отметил исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района Константин Боровиков. – Будьте осторожны с огнём! При возникновении случаев возгорания незамедлительно вызывайте пожарных по телефонам 101 или 112.

Ания Есмухамет

Фото предоставлено ДЧС ВКО

Глубоковский район