Не иди на сделку   с совестью 

Члены республиканского информационно-просветительского штаба Антикоррупционной службы встретились с активом региона.

С рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область посетили председатель республиканского информационно-просветительского штаба Агентства РК по противодействию коррупции Ырза Турсынзада и представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин.

В рамках поездки они встретились с акимами городов и районов, членами проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» и представителями областного актива в режиме видеоконференции.

– Штаб исполняет роль некоего моста между населением и государством, а также ведёт обширную разъяснительную работу по формированию культуры добропорядочности среди молодёжи и сотрудников государственных органов, – сказал заместитель акима ВКО, модератор встречи Бакытжан Баяхметов. – Воспитание честности и человечности – это миссия не только одной определённой организации, это задача каждого из нас.

По словам Армана Бердалина, наказание коррупционеров не так важно, как принятие профилактических и превентивных мер для того, чтобы фактов взяточничества не было вовсе.

– Мы бываем в разных городах и районах республики и встречаемся с гражданами, чтобы донести до них основные идеи республиканского информационно-просветительского штаба. Говорим о том, что главное – не давать и не брать взятки. И те, и другие перед законом отвечают в равной степени, – пояснил представитель Агентства РК по противодействию коррупции.

Кроме того, он рассказал присутствующим о проекте «Защита бизнеса и инвестиций» (Protecting Business and Investments). Разработан он в целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти. Механизм реализации проекта заключается в присоединении инвестора к антикоррупционному соглашению. После предприниматель получает стопроцентную защиту от любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников. Возникающие проблемные вопросы разрешаются в рамках законодательства.

Отметим, в своём выступлении Ырза Турсынзада дала высокую оценку работе регионального информационно-просветительского штаба.

Ания Есмухамет