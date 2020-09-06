Не хуже, чем в городе 

С января по июль этого года в сельской местности Восточно-Казахстанской области введена в эксплуатацию 401 квартира.

Не секрет, что многие казахстанцы, в том числе молодые люди, предпочитают большие города родным деревням. Однако стоит отметить, с годами условия жизни на селе улучшаются. Ведь развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений в экономической политике Республики Казахстан. Огромный вклад в создание достойных условий для жизни вносит строительная отрасль. Отдельного внимания стоит тот факт, что учитываются потребности агропромышленного сектора.

– В период с января по июль текущего года в сельской местности региона введена в эксплуатацию 401 квартира. Общая площадь жилья составила 49234 квадратных метра. Основную часть (77,9 процента) построили частные застройщики, – сообщает Департамент статистики Восточно-Казахстанской области.

Отметим, за семь месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 348 новых зданий. Жилое назначение имеют 330 их них.

В отдалённых селах продолжается строительство объектов социальной сферы, которые сделают жизнь на селе более комфортной.

Ания Есмухамет