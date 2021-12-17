Векторы преобразований

За годы Независимости Казахстана инвестиционно-строительному сектору была отведена определяющая роль в реализации масштабных программ социально-экономического развития региона.

Огромные капиталовложения в этот важнейший сектор, созданный в стране благоприятный инвестиционный климат, предпринимаемые эффективные меры государственной поддержки отечественного бизнеса обусловили успех градостроительной политики.

В городах и районах Восточного Казахстана ежегодно возводятся и реконструируются сотни объектов различного назначения: новые жилые дома, дороги и предприятия, инфраструктура для развития бизнеса.

Осуществление градостроительных проектов, комплексная индустриализация региона направлены на многовекторное развитие национальной экономики и частного сектора, что призвано способствовать процветанию страны и повышению уровня благополучия народа.

За годы Независимости реализован ряд крупных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие экономики городов и районов области. Так, в 2010 году в Усть-Каменогорске построен медеплавильный завод с цехом электролиза, проведена реконструкция свинцового производства Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» (объём инвестиций – 121,1 млрд тенге).

В Уланском районе в 2012 году АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» расширены мощности до 20 тыс. тонн мяса в год (объём инвестиций – 3,4 млрд тенге).

В 2017 году ТОО «KAZ Minerals Aktogay» построен Актогайский горно-обогатительный комбинат, инвестировано 364 млрд тенге. В этом году реализован проект по расширению Актогайского горно-обогатительного комбината, инвестировано 396 млрд тенге.

В Жарминском районе введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат производительностью два млн тонн руды в год ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», инвестировано 133,8 млрд тенге.

В этом году в Шемонаихинском районе завершено строительство молочно-товарной фермы на 600 голов ТОО «Рулиха» мощностью 3 тыс. тонн молока в год, инвестировано 2,8 млрд тенге. Открыто производство артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков» ТОО «Arnna Minerals» в Зайсанском районе, инвестировано 1,7 млрд тенге.

В Уланском районе построена откормочная площадка на пять тысяч голов КХ «Кокжал», инвестировано 0,5 млрд тенге.

Ведётся строительство маслоэкстракционного завода по производству растительных масел ТОО «Qazaq – Astyq Group» в Семее, инвестировано 7,9 млрд тенге.

За 30 лет в Восточном Казахстане построено более восьми миллионов квадратных метров жилья, свыше 88 тысяч семей получили новую жилплощадь. В настоящее время в области строится 1,4 млн кв. м жилья на общую сумму 280 млрд тенге. До конца этого года будут введены 647 тыс. кв. м.

Разработан механизм строительства коммерческого жилья за счёт привлечения частных инвестиций. Застройщиками ведётся строительство 86 коммерческих домов на 450,6 тыс. кв. м.

Реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток», в рамках которой за счёт государственных средств строятся дома и подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки.

Одновременно уделяется огромное внимание и другим важным аспектам – повышению конкурентоспособности и расширению ассортимента продукции стройиндустрии, укреплению её производственного и научно-технического потенциала, внедрению эффективных форм хозяйствования, в том числе с участием среднего и малого бизнеса.

Реализация в регионе программы жилищного строительства сориентировала бизнес на производство строительных материалов. Так, жжёный кирпич производят ТОО «ABS групп», ТОО «У-Ка Кирпич»; OSB-плит – ТОО «Мелисса»; железобетонные изделия методом сухого прессования – ТОО «НКО», ТОО «СМУ-Шыгыс», ТОО «ВЕРФ-строй»; промышленную арматуру – АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры». Предприятия запущены в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Строительство новых объектов в сельской местности – характерная примета нашего времени. Они – своего рода показатель ответственного отношения государства к современному обустройству жизни на селе, его соответствию городским меркам комфорта.

Ярким тому примером является значительно улучшенная транспортная инфраструктура области. Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования составляет 11,9 тыс. км. В удовлетворительном состоянии находятся 89 процентов дорог.

За годы Независимости построено 115 км автодорог, отремонтировано 3 тыс. км, возведён 41 мост общей протяжённостью более трёх километров.

В 2000 году построен уникальный подвесной мост в Семее, связавший новую и старую части города, в 2006-м – дорога от Риддера до границы с Россией, в 2021 году – дорога от Усть-Каменогорска до села Северное в сторону города Алтая.

В 2008 году запущено эксплуатационное движение по железнодорожной линии Шар – Усть-Каменогорск протяжённостью 151 км.

С 2016 года начаты работы по реконструкции всей автодороги по направлениям Алматы – Усть-Каменогорск и Омск – Майкапчагай (общая протяжённость по ВКО – 869 км).

В период с 2019 по 2021 год проведена реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов города Усть-Каменогорска и села Урджар.

До 2025 года будут реализованы такие крупные проекты, как строительство моста через Бухтарминское водохранилище, автогужевого моста в Семее, объездных дорог в Усть-Каменогорске и Семее, общий объём инвестиций – 218 млрд тенге.

Предприятиями региона проводится технологическая модернизация производств с применением элементов Индустрии 4.0. До 2025 года планируется реализовать 21 проект по внедрению цифровых технологий общей стоимостью 17,5 млрд тенге.

Digital-технологии уже внедрены в ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Бухтарминская цементная компания», реализовано 12 проектов общей стоимостью 11,5 млрд тенге.

В настоящее время ведётся строительство семи ветроэлектростанций в Аягозском и Жарминском районах общей мощностью 129,7 МВт. Завершение строительства планируется в будущем году.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит к 2023 году увеличить долю вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками с 2,4 до 4,8 процента.

В регионе за годы Независимости было построено 147 школ на 38 145 мест. Полностью решена проблема аварийности зданий и трёхсменного обучения. До 2025 года планируется построить ещё 33 школы.

Во исполнение Пяти социальных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева для улучшения условий проживания студенческой молодёжи открыто семь общежитий для учащихся колледжей.

Только за последние годы в регионе распахнули двери для посетителей 453 новых спортивных объекта. Это 17 физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, Дворец единоборств «Жекпе-жек» имени Кажымукана в Усть-Каменогорске, Легкоатлетический центр «Ольга Рыпакова» в Усть-Каменогорске, Центральный крытый плавательный бассейн в областном центре, Многофункциональный культурно-спортивный комплекс в Семее, школа-интернат для одарённых детей в спорте в Усть-Каменогорске, спортивный интернат в Семее, три хоккейных модуля, три бассейна, два горнолыжных комплекса, 37 борцовских залов, пять теннисных кортов в Усть-Каменогорске, два ипподрома, 378 мини-футбольных полей, хоккейных коробок и спортивных площадок StreetWorkout.

Инвестиционно-строительный сектор играет всё более значимую роль в успешном осуществлении приоритетных программ, нацеленных на дальнейший подъём многоотраслевой экономики региона, максимальное использование богатейших природных ресурсов, преобразование территорий.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции