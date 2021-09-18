Инженерные сети для новостроек

Обеспечить инженерными коммуникациями земельные участки для имеющихся и потенциальных застройщиков – текущая задача руководства региона.

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территорий в жилых районах обсудили на очередном совещании областного акимата.

Глава региона Даниал Ахметов поручил акимам городов и районов оказать всестороннее содействие в обеспечении земельных участков, предоставленных для жилищного или иного строительства, объектами инженерной инфраструктуры.

– Нам необходимо чётко понимать, где и сколько жилья будет строиться в ближайшие годы, – обратился к участникам совещания Даниал Ахметов. – Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов, которые возводят социальное и коммерческое жильё, поэтому необходимо в месячный срок подготовить информацию о строительных участках и о том, сколько средств из бюджета необходимо выделить для подведения всех необходимых инженерных сетей.

В этом году в Усть-Каменогорске строятся 23 многоэтажных дома, возведение 15 из них переходит на следующий год. Завершается строительство 60-квартирных домов в Риддере и Шемонаихе. Разрабатывается проектно-сметная документация строительства жилых объектов на будущий год.

Но не только на возведение многоквартирных домов ориентирована строительная отрасль региона. В последнее время активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Это направление также предполагает поддержку со стороны государства в плане обеспечения инженерными коммуникациями новых объектов ИЖС. В настоящее время в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток» активно идёт застройка частными домами в сёлах Урджар и Зайсан.

Основным направлением оптимизации инфраструктуры при проектировании объектов, по мнению акима области, должно стать дальнейшее совершенствование инженерно-технологических схем, использование более совершенного оборудования и разработка новых регламентов эксплуатации сооружений и сетей.

– Что касается объектов образования, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева о строительстве тысячи новых школ в стране, акимы городов и районов должны детально разобраться, какая потребность в образовательных учреждениях имеется на вверенных им территориях. В первую очередь необходимо заменить саманные школы и здания 50-х годов постройки. Использовать для этого будем типовые проекты, которые хорошо себя зарекомендовали, – сообщил аким ВКО.

Он также добавил, что в будущем году, с учётом демографической ситуации и дальнейших перспектив развития, в ряде населённых пунктов будут построены шесть школ, в 2023 году – пятнадцать.

Аида Жумекенова

Фото Тлеубека Шаяхмета