Районы, кварталы, жилые массивы… 

В Семее в очереди на получение земельного участка стоят более 23 тысяч человек. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель городского отдела земельных отношений Кудайберген Сейльханов.

Отмечается, что предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В пригороде Семея уже определены десять жилых массивов для реализации программы индивидуального жилищного строительства и подготовки необходимой инженерной инфраструктуры. Это жилые массивы Аксай, Ушактар, Комсомольский, Суык булак, Жаркын, Бобровка, Ак-кайын, Жибек жолы, Малая Актюба и поселок Степной. Общая их площадь составляет 4070,3 га, количество земельных участков – 13715.

– Акиматом города подготовлено постановление о предоставлении земельных участков во временное краткосрочное землеполользование для строительства индивидуальных жилых домов в жилом массиве Комсомольский, общей площадью 1,8 га, трём застройщикам: ТОО «AsilЖолGroup», ТОО «Зеленстрой Семей» и ТОО «Санжар». Возведение домов будет осуществляться в едином архитектурном стиле согласно эскизным проектам, утверждённым отделом архитектуры и градостроительства города. После завершения строительства домов планируется выдавать ипотечные займы через АО «Жилстройсбербанк» очередникам, подтвердившим платёжеспособность, – отметил Кудайберген Сейльханов.

На сегодняшний день схемы размещения земельных участков уже выданы очередникам. Работа в этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле.

Мария Щетинина

Семей