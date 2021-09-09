Красиво, качественно и в срок

Строительство – одно из приоритетных направлений развития региона.

В Восточном Казахстане действует несколько целевых жилищных программ, согласно которым предоставляются существенные преференции при строительстве и приобретении жилья молодым семьям, возводятся квартиры для детей-сирот, обеспечиваются собственным жильём за счёт средств государства представители других социально уязвимых слоев населения.

В последнее время в регионе строят многоквартирные дома, индивидуальное жильё, объекты культуры и спорта, работа в этом направлении продолжается. Главная задача, которую ставят власти региона перед генеральными подрядчиками, – строить качественно, красиво и в срок.

Вопросы реализации региональных проектов в сфере строительства жилья и социальных объектов были рассмотрены на совещании в областном акимате с участием акимов городов и районов.

Глава региона Даниал Ахметов в первую очередь отметил, что практически все отраслевые проекты реализуются в соответствии с намеченным графиком. Уже в этом году во многих населённых пунктах области откроются новые физкультурно-оздоровительные комплексы и Дома культуры.

– При строительстве социальных объектов следует учитывать целесообразность возведения и демографическую ситуацию в том или ином населённом пункте, – обратился аким ВКО к участникам совещания. – Так, например, был пересмотрен проект ФОКа в селе Кайнар, так как там нет необходимости в большом спорткомплексе с бассейном. Большую часть времени он будет пустовать, а на содержание и отопление пойдут средства из бюджета. Такого быть не должно, нам нужно предотвратить необоснованные траты.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы жилищного строительства.

– Мы видим, что поступает огромное количество заявок на участие в программе «Бақытты отбасы». При лимите в 370 уже получили 1 800 заявлений, из которых 551 – от многодетных семей. В связи с этим дано поручение акимам городов и районов подготовить информацию, сколько конкретно семей готовы принять участие в этой программе, а также какие участки в населённых пунктах возможно выделить под строительство двухквартирных домов площадью 140 квадратных метров. Банки идут нам навстречу и готовы дать многодетным и семьям, где воспитываются дети-инвалиды, льготные кредиты в размере 9 млн тенге. Со своей стороны мы предоставляем сертификаты на 1,5 млн тенге и ещё 700 тысяч тенге – из фонда «Парыз».

Не менее важный вопрос, который напрямую перекликается с темой прошедшего совещания, – нехватка врачей и педагогов. Сегодня в сфере здравоохранения региона 233 вакансии. Даниал Ахметов заострил внимание на том, что необходимо уже сейчас рассмотреть и заложить проекты строительства жилья в следующем году для молодых специалистов.

– Если говорить о коммерческом жилье, то в этом акимы получили карт-бланш на приглашение инвесторов и предоставление им участков с подведённой инфраструктурой, а также готовых проектов. На такие квартиры сейчас есть устойчивый спрос, нужно подготовить проект на будущий год, – сказал аким ВКО.

Он также сообщил, что аутсайдером в сфере строительства остаётся Риддер, где в настоящее время возводятся всего два многоквартирных дома.

– Уже завтра туда отправится специальная комиссия во главе с моим заместителем, – заверил Даниал Ахметов, – которая проверит работу в сфере строительства жилья, социальных объектов и школы, а также готовность к отопительному сезону.

Нарекания главы региона также вызвала ситуация в Курчумском районе, где затянулись сроки каркасных работ на одном из объектов.

– Это упущение со стороны акима района и управления строительства. В остальном в районах все работы по строительству и реконструкции идут чётко по графику, – резюмировал аким области.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы акимата ВКО