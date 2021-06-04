Не хуже, чем в Бразилии

В Усть-Каменогорске появилась площадка для пляжного волейбола. На ней уже проходит первый турнир.

Новый спортивный объект находится на левом берегу Иртыша, он расположен рядом с футбольным полем и баскетбольной площадкой.

1 июня, в День защиты детей, здесь собрались болельщики и игроки – начался Первый открытый турнир по пляжному волейболу. Отметим, участие в нём принимают не профессиональные спортсмены, а простые жители региона, которые любят играть в волейбол. Участвуют 54 команды, причём не только городские, но и из районов ВКО. Главный приз – кубок акима города. Для команд, занявших первые три места, предусмотрены денежные и поощрительные призы.

В открытии турнира принял участие аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Он сделал первую, символическую подачу, а также пожелал удачи спортсменам.

– Впервые в истории Усть-Каменогорска мы проводим турнир по пляжному волейболу на кубок акима города. В рамках реализации государственных программ по популяризации массового спорта среди населения в городе функционируют и создаются новые спортивные объекты, такие, как этот, – отметил Жаксылык Омар. – Наш город всегда являлся спортивным, здесь выросло много знаменитых спортсменов, наши команды играют на высоком уровне. Поэтому мы всегда должны поддерживать талантливых спортсменов, проводить такие мероприятия.

Площадка большая, одновременно на ней могут проводиться два матча. Президент общественного объединения «Любительская волейбольная лига города Усть-Каменогорска», мастер спорта международного класса по волейболу Евгений Андреев отметил, что осенью, возможно, состоится ещё одно подобное соревнование.

– Этот первый турнир – знаменательное для нас событие. Я давно хотел, чтобы именно в городе появилась такая площадка – место, где можно было бы играть на песке. Мы обратились к руководству города и встретили всестороннюю поддержку. Результат – новый спортивный объект. Надеюсь, что горожанам понравится, – поделился Евгений Андреев. – Пляжный волейбол – очень популярная игра, прежде мы играли на Бухтарме, а теперь все желающие могут делать это в городе.

Занятия спортом, особенно сейчас, в условиях пандемии, – один из актуальных и простых способов укрепления иммунитета, а также популяризации здорового образа жизни среди всех категорий граждан – детей, молодёжи и старшего поколения. В настоящее время развитие массового и детского спорта является приоритетной задачей стратегического характера. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделять особое внимание развитию массового спорта в Казахстане, как одного из «базовых условий формирования здоровой нации».

Аким города сообщил, что обратился к руководителям спортивных учреждений, чтобы те приложили максимум усилий для развития массового спорта в Усть-Каменогорске.

Открытие турнира посетил руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО, бывший волейболист Досжан Уалханов.

– Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приложил усилия к созданию этой площадки. В перспективе тут можно будет заниматься волейболом на снегу и вообще проводить много спортивных мероприятий, – отметил он.

Действительно, в последние несколько лет пляжные виды спорта довольно активно развиваются по всему Казахстану. И новая площадка в городе поможет популяризировать это направление.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева