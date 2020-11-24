Не думая о последствиях….

В Восточно-Казахстанской области продолжаются проверки на соблюдение жителями и объектами бизнес-сферы санитарных требований.

Напомним, Восточно-Казахстанская область находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее некоторых восточноказахстанцев сложная эпидемиологическая ситуация нисколько не смущает и они продолжают пренебрегать предписанными правилами, подвергая свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

Для проведения разъяснительной работы, обеспечения контроля соблюдения действующих карантинных и ограничительных правил в регионе мониторинговые группы на постоянной основе совершают рейдовые мероприятия, в ходе которых и выявляются нарушители требований. Стоит отметить, что в списке любителей устроить пир как физические лица, так и представители бизнес-сферы.

Так, по информации проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», в ночь с 22 на 23 ноября

прошли очередные рейдовые мероприятия в Усть-Каменогорске и Семее, в ходе которых были зафиксированы факты нарушения установленных ограничений. Выяснилось, что для некоторых увеселительных заведений, объектов оказания услуг, таких как ночные клубы и банные комплексы, закон не писан. К примеру, на момент посещения одного из клубов в нём находились более 70 человек, а в банях – накрытые столы, подготовленные сауны и десятки посетителей, что, естественно, недопустимо во время пандемии коронавирусной инфекции.

По этим фактам правоохранительные органы оформляют соответствующие материалы, которые в последующем направят в органы санитарно-эпидемиологического контроля. Уже здесь будет решаться вопрос об установленной законом административной ответственности.

Добавим, что работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований продолжится. Восточноказахстанцам следует помнить, что исход борьбы с пандемией зависит от сознательности каждого из нас.

Александра Исаева