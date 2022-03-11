Не бойтесь жизнь переменить

С таким девизом идёт по жизни руководитель общественного объединения «Ақ ұлпа аналары» и многодетная мама Анар Сулейменова. Переломив себя, изменив отношение к жизни и людям, она сумела не только вернуть свою семью, но и смогла организовать собственную общественную организацию, которая сегодня отстаивает интересы многодетных, неполных семей и семей, где воспитываются дети с инвалидностью.

Ещё десять лет назад Анар Сулейменова, многодетная мама, даже не мечтала об общественной работе. Она занималась преподавательской, а потом и предпринимательской деятельностью. Но в какой-то момент женщина оступилась, натворила немало ошибок, за которые пришлось дорого заплатить.

Обратившись за помощью в ОФ «Центр семьи», она оформила документы и даже прошла курсы переподготовки по специальности повар-кондитер, хотя за плечами был диплом о высшем экономическом образовании.

– Этот период своей жизни я не люблю вспоминать. Он был, его не вычеркнешь, но и зацикливаться на мрачных мыслях не по мне. Я человек с позитивным мышлением, иду вперёд, даже если мне плохо и нет денег на булку хлеба. Я знаю, мир не без добрых людей, кто-нибудь обязательно протянет руку помощи, – уверена наша героиня.

Окончив курсы переподготовки, Анар подрабатывала в столовых и ресторанах, постигала новое для себя дело и сумела получить квалификацию повара 5 разряда. Однако полностью посвятить себя работе не было возможности – нужно было воспитывать шестерых детей: кормить, одевать, устраивать в школу и детский сад, помогать с уроками и кружками, одновременно решая все насущные дела с оформлениями пособий на детей.

Этот период совпал с трагедией, которая потрясла весь Казахстан в начале 2019 года, когда пятеро детей в столице погибли в результате пожара. Эта смерть из-за неустроенности многодетной семьи, когда родители вынуждены работать сутками напролёт, чтобы хоть как-то обеспечить своих детей, подняла волну социального недовольства среди таких же многодетных и малообеспеченных семей. И так само собой случилось, что Анар Сулейменова, сама того не ожидая, стала неформальным лидером этого движения. Она оказывала помощь многодетным семьям, консультируя по вопросам сбора документов на оформление пособия или постановки в очередь на получение жилья. Потом её пригласили в отдел занятости и социальных программ по программе общественных работ, где она работала с документами, продолжая деятельность по поддержке социально уязвимых слоёв населения. И тогда ей посоветовали знакомые: Анар, а почему бы тебе не создать собственную общественную организацию? Вот так в середине 2020 года и было зарегистрировано общественное объединение «Ақ ұлпа аналары», руководителем которого стала Анар Сулейменова. С тех пор прошло неполных два года, а молодая организация уже объединила более 18 тыс. восточноказахстанцев.

Общественное объединение не только ищет спонсоров и оказывает многодетным и малообеспеченным семьям материальную помощь. Ведётся работа и с мамами, которые хотят, но не могут себе позволить получить образование и трудоустроиться. Решив проблему с устройством детей, Анар и её команда помогают многодетной маме поступить в колледж, чтобы получить профессию, шанс реализовать себя в качестве специалиста. Сегодня такие мамы-студентки постигают азы профессий бухгалтера, социального работника, юриста, программиста и многих других.

– Помимо работы с многодетными и неполными семьями, мы сегодня помогаем и тем семьям, где воспитываются дети с инвалидностью. Нам удалось выиграть проект «TEN QOGAM», в рамках которого был открыт большой реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Конечно, в этом деле мы ещё новички, но уже сейчас у нас работают массажный кабинет и кабинет ЛФК, есть логопед-дефектолог, развиваем мелкую моторику у детей, помогая им раскрыть свой потенциал. Понимаем, что нам ещё расти и расти, но весь коллектив вместе со мной ежедневно учится, мы хотим развиваться и приносить людям пользу, – говорит Анар Абетаевна.

Вопросы, с которыми сталкиваются в ОО «Ақ ұлпа аналары», самые разные. Много обращений по долгам по алиментам. Общественники помогают женщинам получить необходимые справки для оформления пособия АСП, сотрудничают с частными судебными исполнителями. Открыта и горячая линия для жертв бытового насилия. Здесь Анар работает в тесном контакте с Домом мамы, где уже второй год функционирует кризисный центр, в котором мамы с детьми могут укрыться от домашнего тирана, если ситуация этого требует.

Как видите, дел немало, но Анар ни на минуту не забывает, что она мама шестерых детей, которым нужны внимание и ласка.

– В какой-то момент я поняла, что пора детей отпустить от себя, перестать быть курицей-наседкой. Постепенно начала ставить перед ними посильные задачи, и сегодня они вполне самостоятельные личности, которые не будут ждать, когда их покормят или сделают что-то по дому. И я этому очень рада, значит, это было правильное решение. Считаю, что главное в воспитании детей – доброта и ласка. И это добро вернётся сторицей. Вот так и у меня всё сложилось: сегодня я крепко стою на ногах, мы снова стали полноценной семьёй, помирившись с мужем, вместе воспитываем детей, строим свой дом, свой маленький мир, – поделилась Анар Сулейменова.

Кстати, очень скоро многодетная семья действительно планирует приобрести собственный дом в посёлке Комсомольский по программе «Одноэтажный Восток». Анар мечтает о своём уголке и огороде, где можно выращивать овощи и картошку. Ведь она обожает делать заготовки на зиму, варить варенье и закручивать компоты. Все эти сотни банок за зиму съедаются в большой и дружной семье на ура.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Анар Сулейменовой