Назначен новый руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Руководителем управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области стал Ермек Омарбеков, который ранее занимал должность директора КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО.

Ермек Сембаевич родился 16 ноября 1968 года в г.Семей. Имеет два высших образования по специальности педиатрия и общественное здравоохранение. Трудовую деятельность начал в 1993 году врачом-педиатром Большенарымской районной больницы.

С 1996 по 1999 годы работал директором Катон-Карагайского филиала обязательного медицинского страхования. Далее был главным врачом и заместителем главного врача Катон-Карагайской районной больницы. До 2005 года работал заведующим отдела здравоохранения Катон-Карагайского районного. С 2005 был главным врачом, директором КГКП «Медицинское объединение №1» Катон-Карагайского района.

С 2010 года занимал должность руководителя городского отдела здравоохранения в г.Усть-Каменогорск. В августе 2014 года был назначен главным врачом КГП на ПХВ «Городская больница №4» г. Усть-Каменогорск. Начиная с 2017 года по настоящее время работал директором КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.