Наставники для защитников Родины

Ветераны пограничной службы побывали в Пограничных управлениях по Курчумскому и Зайсанскому районам и встретились с защитниками Родины.

Кто может поделиться опытом солдатских будней, научить молодое пополнение патриотизму? Конечно, старшее поколение, которое служило во время становления Независимого Казахстана.

Такие встречи в Пограничных управлениях Департамента ПС КНБ по ВКО стали традиционными. Здесь уверены, защита рубежей страны базируется на преемственности поколений.

Прибыв в пограничные отделения Пограничного управления по Курчумскому району, консультант боевой подготовки и службы войск департамента подполковник Ардак Жанбеков совместно с председателем РООВ «Застава тарландары» подполковником запаса Игорем Фроловым обошли территорию подразделения и встретились с личным составом, в том числе с солдатами осеннего призыва. В тёплой и непринуждённой обстановке они провели комплекс военно-патриотических мероприятий, направленных на воспитание молодого пополнения.

Во время беседы Игорь Фролов рассказал о целях, задачах и деятельности работы ветеранской организации, а также поделился своими воспоминаниями по несению службы на таджикско-афганской границе в составе ОССБ.

Совместно со старшим офицером боевой подготовки и службы войск Пограничного управления по Зайсанскому району капитаном Асланом Алдан Игорь Фролов также посетил восемь подразделений границы пограничных отделов «Акжар» и «Шиликты».

Ветеран-пограничник рассказал молодым бойцам о престижности военной службы, солдатской дружбе, а также поделился тактико-техническими характеристиками АК-74, порядком использования в пограничных нарядах и мерами безопасности при обращении с оружием.

Кроме того, подчеркнул, что охрана рубежей нашей Родины – ответственная и почётная задача, которую можно доверить только самым достойным сынам Отчизны. Привёл пример герои-

ческого подвига солдата-пограничника Раджана Батрканова.

Также в гостях у нынешних стражей границы пограничного отделения «имени полковника Р. Закиева» Пограничного управления по Зайсанскому району и отдела инженерно-технического обеспечения побывали представители республиканского общественного объединения ветеранов «Застава тарландары» – Куаныш Капушев, Даулеткельды Сакибаев и Павел Лариков.

– Молодые ребята внимательно слушали рассказы опытных пограничников, без стеснения задавали вопросы и получили много интересной информации, – поделилась представитель департамента майор Анар Карменова. – Благодаря такому диалогу встреча получилась увлекательной и насыщенной. Слушая рассказы ветеранов, было понятно, что бывших пограничников не бывает. Те, кто отдал этой службе не один десяток лет, и сегодня неравнодушны ко всему, что касается защиты рубежей нашей страны.

Отметим, что ветераны, несмотря на возраст, активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых Департаментом Пограничной службы КНБ по ВКО. Их опыт – наглядный пример для молодых воинов, в том числе и по патриотическому воспитанию. Такие встречи формируют высокое патриотическое сознание военнослужащих, чувство верности своей Родине и гордость за принадлежность к Пограничной службе страны.

Александра Исаева

Фото из архива Департамента ПС КНБ по ВКО