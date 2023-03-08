Акушерка из Уланского района Сайран Уалиева помогает появиться на свет уже четвёртому поколению местных жителей.

Перед людьми в белых халатах преклонялись во все времена. О Сайран Сатыбалдиновне, отдающей всю свою энергию пациентам, сельчане неизменно отзываются: «Наша самая-самая, наш ангел-хранитель». Для своих пациенток медработник – и друг, и главный советчик.

Талантливый медик Сайран Уалиева более 20 лет работает акушеркой во врачебной амбулатории села Таргын. Своим трудом она показывает пример человечности и преданности профессии, заслужив безмерное уважение односельчан.

– Сайран Сатыбалдиновна спешит на помощь к женщинам и в дождь, и в метель, в любое время суток, невзирая на личные дела и собственное самочувствие. Никакими словами нельзя передать ту благодарность, которую заслуживает её титанический труд на благо людей, – отзываются о ней местные жители.

Близкой и почти родной медик стала практически для всех сельчан. С помощью её знаний и умелых рук на свет появилось не одно поколение ребятишек.

Уроженка села Таинты Уланского района после окончания медучилища в 1978 году вернулась в родное село с дипломом акушерки. В 2007 году её пригласили на работу акушеркой в Таргынский сельский амбулаторный пункт.

О выбранном профессиональном пути Сайран Сатыбалдиновна нисколько не жалеет.

– Помогать людям, как бы это банально ни звучало, – моё призвание и судьба, – говорит она. – Я счастлива, что могу быть полезной женщинам в такой непростой и ответственный период, как беременность и роды.

В обязанности акушерки амбулатории входит не только обследование будущих мам и наблюдение за их состоянием до самых родов, но и забота о здоровье всех сельских жительниц.

Нередко, обслуживая экстренные вызовы, ей приходится замещать местного фельдшера. Высокий профессионализм сельского медика особенно ценен в нестандартных ситуациях.

– За время работы в моей практике бывало всякое, приходилось даже принимать роды в машине по пути в роддом, – говорит медик. – В своей работе я не имею права на ошибку, ведь речь идёт о жизни и здоровье людей. Также я должна находить подход к каждой пациентке, суметь убедить её пройти обследование, лечь в стационар.

Амбулаторный пункт обслуживает кроме села Таргын ещё и близлежащие населённые пункты, где нет медучреждений. Съездить глубокой ночью по бездорожью в дальнее село иногда бывает задачей не из лёгких. Но болезнь, говорит наша собеседница, не смотрит ни на часы, ни на прогноз погоды.

Стоит ли говорить, что медику, работающему в селе, приходится быть «универсальным солдатом», специалистом по самому широкому кругу медицинских вопросов. Сельский медик обязан разбираться во всём, потому что люди идут в первую очередь в амбулаторию, какая бы проблема со здоровьем ни случилась.

Без всякой картотеки Сайран Сатыбалдиновна легко вспоминает проблемы пришедших пациенток. Она также заботится о каждой из них, регулярно приезжая на дом или связываясь по телефону. В её добром взгляде сельские женщины всегда находят сочувствие, а также уверенность в успешном лечении. Ведь давно известно, что иногда доброе слово и искреннее сопереживание лечат пациентов эффективнее лекарств.

– Работа медика, особенно сельского, – говорят коллеги нашей героини, – это образ жизни, соответствовать которому может только широкой души человек, какой и является Сайран Сатыбалдиновна.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено УЗ ВКО

Уланский район