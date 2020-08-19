«Наряд» для Иртыша

Ремонтные работы в любимом месте отдыха курчатовцев идут полным ходом.
Аким Курчатова Алексей Глазинский встретился с подрядчиками и обсудил вопросы дальнейшего благоустройства набережной реки Иртыш.
– Основным требованием к строителям является качественная работа, в связи с чем даны конкретные поручения как подрядной организации, так и городскому отделу ЖКХ, – отметил он.
Этот объект находится на особом контроле, и уже к осени здесь появятся лавочки, фонари, клумбы, брусчатка.
Елена Пашке
Курчатов