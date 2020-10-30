Нарушил – отвечай по закону 

За три дня водители общественного транспорта в нашем регионе совершили более 620 нарушений.

В регионе с 21 по 23 октября прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейдов проверялись техническое состояние автобусов, прохождение медицинского обследования водителями на маршруте и наличие у водителей регистрационных документов.

– В течение трёх дней мероприятия сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области выявили более 620 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями пассажирских автобусов, – сообщил начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев. – Из них 107 нарушений правил маневрирования, один выезд на встречную полосу движения, 27 случаев управления автобусами с непройденным техническим осмотром. Также около ста водителей автобусов были оштрафованы за пользование телефонами во время управления транспортом, выявлено 20 нарушений скоростного режима и восемь фактов незаконного переоборудования общественного транспорта.

Добавим, что восемь должностных лиц автобусных парков также привлечены к административной ответственности за различные нарушения.

Татьяна Кравченко