Нарушения снижают качество

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области провёл профилактический контроль с посещением 35 организаций образования региона. Примечательно, что во всех из них были обнаружены нарушения.

Подробно об этом в ходе онлайн-пресс-конференции рассказала руководитель отдела внешней оценки качества образования вышеупомянутого ведомства Ботагоз Раимбекова.

Она отметила, что профилактический контроль с посещением проводится в сфере государственного контроля за системой образования в организациях дошкольного воспитания и обучения, в школах с общеобразовательными учебными программами начального, основного среднего и общего среднего образования, а также в организациях ТиПО и послесреднего образования.

Всего в первом полугодии текущего года в учебных учреждениях было выявлено 229 нарушений, из них 98 – грубых, 51 – значительное, 80 – незначительных.

В нескольких организациях дошкольного воспитания и обучения педагоги некорректно заполняли Национальную образовательную базу данных, неправильно вели нормативные документы. Кроме того, было выявлено несоответствие норме продолжительности времени, отведённого для занятий детей. В одной организации были нарушены санитарно-эпидемиологические требования по наполняемости дошкольных групп – количество детей в группе превышало 25 воспитанников.

Существуют и другие недочёты – в некоторых дошкольных учреждениях к занятиям педагогической деятельности допущены лица без соответствующего образования, воспитатели предшкольной подготовки своевременно не проходят курсы повышения квалификации по дошкольному обучению, некоторые из них неправильно составляют индивидуальные карты развития, не отмечают динамику развития детей.

Проверка показала, что в нескольких дошкольных организациях слабо представлена предметно-пространственная развивающая среда, которая обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, их социализацию, на педагогических советах вовсе не рассматривается деятельность дошкольного воспитания, а работа с родителями поставлена плохо, то есть нет материалов, подтверждающих проведение консультаций с родителями по вопросам воспитания и развития детей, журнал консультаций не ведётся.

В школах, которые подлежали проверке, выявили несоответствия фактических данных с информацией в Национальной образовательной базе данных. Также разнятся данные, указанные в школьных журналах и в системе Kundelik.kz, которую к тому же педагоги используют нерегулярно. При заполнении школьных журналов допускаются множественные ошибки в написании паспортных данных учащихся, а названия предметов в расписании не соответствуют названиям учебных дисциплин в рабочих учебных планах.

Кроме того, Департамент по обеспечению качества в сфере образования выявил, что обучение на дому организовано слабо. Отсутствуют планы индивидуальных работ для детей с особыми образовательными потребностями. Ошибки выявлены в заполнении книг выдачи аттестатов об основном среднем и общем среднем образовании. Некоторые педагоги ведут предметы, не соответствующие специальностям, указанным в дипломах об образовании, не имеют сертификатов о прохождении курсовой подготовки.

К примеру, в одной из школ предмет начальной военной и технической подготовки ведёт учитель изобразительного искусства и черчения, в другой школе педагог с дипломом «Клубный работник, руководитель самодеятельности, хореограф» ведёт художественный труд, в ещё одной организации художественному труду детей учит учитель математики, а учитель физической культуры преподаёт НВП, русский язык и литературу в старших классах ведёт учитель начальных классов. Кроме того, некоторые педагоги своевременно не проходили курсы повышения квалификации по своему предмету. В школах не соответствуют стандарту системы видеонаблюдения.

В организациях ТиПО выявлены нарушения по некорректному составлению рабочих учебных планов, в некоторые из них включены модули по квалификациям, которым на самом деле не обучают. Кроме того, не обеспечено повышение квалификации педагогов объёмом не менее 180 часов в течение пяти лет по соответствующему профилю. В одном из колледжей не обеспечили прохождение стажировки мастеров производственного обучения в соответствии с требованиями типовых правил деятельности организаций ТиПО. В нескольких организациях образования не созданы советы по педагогической этике. Одно из учреждений не в полной мере обеспечено необходимой учебно-методической литературой. Стандартным требованиям не отвечает система видеонаблюдения.

Как отметила Ботагоз Раимбекова, все организации образования получили предписания с указанием сроков исправления нарушений.

Марина Шевелёва

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