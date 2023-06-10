Награды лучшим из лучших

В Усть-Каменогорске прошёл форум одарённых школьников Восточного Казахстана «Ты лучший!», собравший победителей и призёров республиканских, международных интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Прошедший учебный год для восточноказахстанских ребят стал урожайным на награды за победы в значимых международных и республиканских состязаниях. Команда школьников из ВКО завоевала 118 медалей, из которых 24 золотых, 49 серебряных и 35 бронзовых.

– Знание – самая великая сила, большое богатство. Оно даёт возможность человеку жить интересно, расширять горизонты, за которыми открывается много нового и важного. Но чтобы победить, нужно проявить волю и характер. И сегодня в этом зале собрались ребята, которые могут ставить цели и достигать их, умеют побеждать, – отметила руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Инесса Чернышёва.

Она поздравила участников форума с их достижениями и пожелала дальнейших успехов.

Одарённые учащиеся в составе Национальной интеллектуальной сборной Республики Казахстан принимают участие и становятся призёрами значимых международных олимпиад. За прошедший год школьники области не просто блеснули своими знаниями, а завоевали награды разного достоинства на интеллектуальных соревнованиях в Сингапуре, Индонезии, России, Узбекистане.

Конечно же, чтобы достичь таких высоких результатов, нужно прикладывать максимум усилий и неустанно трудиться. Артём Мясников, ученик 5 класса областной специализированной школы-лицея для одарённых детей в области математики, физики и информатики города Усть-Каменогорска, в этом году стал серебряным призёром финала международных олимпиад по математике IJMO (International Junior Mathematics Olympiad), который проходил в Сингапуре. Чтобы попасть на офлайн-тур состязаний, нашему земляку надо было занять призовые места в онлайн-турах SASMO (Singapore & Asian Schools Math Olympiad – Математическая олимпиада школ Сингапура и Азии) и AMO (American Mathematics Olympiad в странах ASEAN и Китае).

– Задания олимпиады, на момент решения, показались мне не такими уж сложными. Раньше я решал и более трудные задачи, – говорит юный математик.

Стоить отметить, что Артём Мясников был единственным казахстанцем, принимавшим участие в IJMO в этом учебном году.

Не менее значимыми стали и достижения юных спортсменов ВКО, которые привезли домой золотые медали с ХІ Зимней Гимназиады школьников Казахстана по хоккею с шайбой и спортивному ориентированию.

– В нашей области созданы все условия для занятия спортом, работают различные спортивные секции. Мы с друзьями проводим свободное время на тренировках, благодаря этому наша команда заняла первое место в республиканской Гимназиаде школьников, и мы гордимся, что смогли достойно защитить честь области, ведь хоккей в Восточном Казахстане не просто вид спорта, а своеобразный символ региона, – отметил капитан юношеской сборной ВКО по хоккею Артур Глухих. Он также поблагодарил за постоянную поддержку одарённых школьников руководителя управления образования Инессу Чернышёву и руководство Восточно-Казахстанской области.

В этот праздничный вечер обладателей золотых медалей и первых мест республиканских, международных соревнований и олимпиад наградили кубками акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова и денежными призами. Обладатели серебряных медалей и вторых мест были отмечены грамотами заместителя акима ВКО Дархана Сапанова, они также получили денежные сертификаты.

Аяужан Утеулинова