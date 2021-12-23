Награда за труд

За вклад в развитие Зайсанского района предпринимателя Бахытгуль Баймухамбетову наградили медалью «30 лет Независимости Казахстана».

Семейный бизнес в Каратальском сельском округе обеспечивает сельчан постоянной и сезонной работой. Крестьянское хозяйство «Бота» основано в 1996 году местным бизнесменом Бауржаном Баймухамбетовым. Основным видом деятельности является сельское хозяйство – выращивание зерновых культур. Супруга главы Крестьянского хозяйства Бахытгуль Баймухамбетова с 1999 года занимается торговлей. В настоящее время для населения округа действуют её магазины «Каусар», «Болашак», «Бирлик», «Магнат», «Достык», «Игилигик». Также работает пекарня.

По словам благодарных местных жителей, бизнес супругов способствует развитию района и села. Они помогают землякам, принимают участие во многих благотворительных акциях. Поэтому их старания по достоинству отмечены в канун национального праздника РК. Бахытгуль Баймухамбетову наградили юбилейной медалью «30 лет Независимости Казахстана».

Ерик Абитов

Зайсанский район