Награда за спасение

Гвардейца, спасшего ребёнка, рискуя собственной жизнью, наградили нагрудными знаками «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» и «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін».

Напомним, 16 июля в реке Ульба едва не утонул шестилетний ребёнок. Поблизости оказался военнослужащий воинской части 3477 ефрейтор Тилек Кумарбеков. Услышав крик о помощи, он не раздумывая прыгнул в воду.

Гвардеец подхватил тонувшего ребёнка, поплыл к берегу и вытолкнул его из воды. Однако вскоре сам потерял сознание и начал тонуть. К счастью, сбежавшиеся на берег люди смогли вытащить из реки молодого человека. Прибывшая карета скорой помощи реанимировала Тилека по пути в больницу.

Недавно героя наградили нагрудными знаками «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» и «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін». Торжественное чествование Тилека Кумарбекова проходило в воинской части 3477 с участием его родителей.

– Уважаемые офицеры, командование воинской части, хочу выразить слова благодарности за столь высокую оценку поступка моего сына. Так как вы все военнообязанные, будьте всегда верными своей службе! Также желаю вам храбро и решительно спасать жизни людей, – сказал отец гвардейца Амантай Кумарбекулы.

Как отметил начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды, это не единственный пример проявления героизма среди военнослужащих воинской части 3477. Так, буквально месяц назад сержант Ризабек Канапиянов спас своего соседа при пожаре. Огонь охватил жилой дом по улице Высоковольтной. Ризабек услышал крик о помощи, пробрался в горящий дом и вытащил оттуда мужчину 1957 года рождения.

Гульжан Естаева