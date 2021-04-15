Надёжный «Спутник» здоровья

Самой эффективной профилактикой коронавируса врачи считают вакцинацию и, как следствие, коллективный иммунитет. Чтобы он выработался, необходимо вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения страны. В этой связи в регионе началась массовая добровольная вакцинация восточноказахстанцев препаратом «Спутник V».

Уже в течение трёх месяцев поэтапно прививку от коронавируса получают медицинские работники, сотрудники правоохранительных и силовых структур, педагоги. Теперь в области стартовала вакцинация всех желающих. С этой целью в Восточном Казахстане на сегодняшний день открыто 136 прививочных пунктов, 48 из них расположены на предприятиях области, 72 – в медицинских учреждениях. Всего будет открыто 144 пункта, где восточноказахстанцы могут получить прививку от COVID-19.

В список поликлиник и больниц, где можно вакцинироваться, вошло более 20 медицинских учреждений Усть-Каменогорска, свыше 20 учреждений Семея, 25 – в других городах и районах области.

В Усть-Каменогорске по этому поводу можно обратиться в городскую поликлинику № 1, городскую поликлинику № 2, СВА «МСЧ-2», Центр матери и ребёнка, врачебную амбулаторию «Денсаулык», центр семейного здоровья «Авиаценна», врачебную амбулаторию «ЕМ АЛУ плюс», Левобережную поликлинику, поликлинику «Вита-1».

В Семее прививочные кабинеты действуют в городских поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Также открыты пункты в консультативно-диагностической поликлинике № 3, врачебной амбулатории № 5, Семейской железнодорожной больнице, Центре первичной медико-санитарной помощи № 12, семейной врачебной амбулатории «Жоламан», поликлинике «Әділ-Ем», семейной амбулатории «Гармония».

Для того чтобы исключить скопление людей у прививочных пунктов, с 8 апреля на портале электронного правительства запустили новую услугу – запись на вакцинацию в режиме онлайн. Все подробности о прививочных пунктах можно узнать на сайте egov.kz при записи на прививку.

На сегодняшний день вакцину от коронавируса в регионе уже получили больше 17,5 тысячи человек.

Как рассказала врач общей практики городской поликлиники № 1 Усть-Каменогорска Гульнази Шарипова, вакцинация проходит в прививочных кабинетах, где работают прошедшие специальное обучение медицинские сёстры. При работе с вакциной тщательно соблюдаются все условия – хранят в термоконтейнере при температуре минус 22 градуса, за полчаса до прививки вакцину из него вынимают, вскрывают при пациенте.

– На период получения вакцины у человека не должно быть жалоб на состояние здоровья, осложнений хронических заболеваний, если таковые имеются. Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт, измеряет давление и температуру. Как правило, люди легко переносят прививку, жалоб ни у кого нет. В течение трёх дней мы ведём обзвон, уточняем, как пациент себя чувствует. Через 21 день осуществляется второй этап вакцинации. Спустя три дня пациент может получить электронный паспорт, свидетельствующий о прохождении вакцинации, – говорит врач.

Также, по её мнению, бояться прививки не нужно, с начала первого этапа вакцинации не было зарегистрировано каких-либо осложнений и необычных реакций.

В ближайшее время в Восточный Казахстан прибудет еще 94 тысячи компонентов вакцины. Кроме того, когда верстался номер газеты, стало известно о встрече главного имама ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермека Мукатая с главным государственным санитарным врачом области Канатом Турдиевым. В ходе встречи был заключён меморандум об эффективном взаимодействии и объединении усилий в разъяснении необходимости соблюдения санитарных требований, а также вакцинирования населения. Ермек Кажы Мукатай получил прививку от коронавируса и предложил открыть пункты вакцинации в мечети «Халифа Алтай».

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета