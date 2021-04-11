Надёжная защита

В регионе продолжается кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, вакцинация в стране стартовала 1 февраля. За этот период в поликлинике № 7 г. Семея вакцину получили свыше 500 человек. На сегодняшний день выделено ещё 625 доз. На очереди – сотрудники образовательных учреждений и силовых структур. Получить прививку могут все желающие.

– Вакцина уже испытана. Я, как доброволец, также сделал прививку в феврале, второй компонент вакцины «Спутник V» получил 4 марта, – говорит врач-эпидемиолог поликлиники № 7 г. Семей Едиль Омарбеков. – На данный момент поступает вакцина карагандинского производства. Вчера пришло 625 доз на нашу организацию. Для населения развернуты два дополнительных прививочных кабинета в поликлинике № 7 и в СВА по ул. Уранхаева. Противопоказания будет выявлять участковый врач или терапевт при поликлинике.

В течение двух-трёх дней после получения вакцины может наблюдаться повышенная температура, жжение в месте укола или потливость. Однако всё это – нормальная реакция организма, не представляющая угрозы для здоровья, уверяют врачи.

Вместе с тем медики отмечают, что вирус не спешит сдавать свои позиции. По результатам ПЦР-анализов, заболеваемость в стране пока не снижается, а потому единственным действенным способом защиты от КВИ врачи считают вакцинацию.

Мария Щетинина

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Семей