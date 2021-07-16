Надёжная переправа

В селе Прогресс вместо старой переправы появится новый надёжный мост. Его капитальный ремонт осуществляется в рамках региональной программы развития территорий.

На протяжении многих лет одной из значимых проблем для прогрессовцев был ремонт аварийного моста через местную реку – он является единственным путепроводом, соединяющим село. Во время паводков 2018 года мост был частично разрушен. Передвигаться по нему, особенно на транспорте, было небезопасно.

Благодаря государственной программе развития территорий Восточно-Казахстанской области на 2021–2025 годы на реализацию проекта из бюджета региона было выделено 140 млн тенге.

– Подрядной организацией ТОО «ОблШыгысЖол» строительные работы начаты в середине июня, – прокомментировали в районном акимате. – На сегодняшний день ведётся установка железобетонного ростверка под опору № 1. За счёт расширения до 24 метров расстояния между опорами новой переправы будет увеличена её пропускная способность. Завершение работ договором предусмотрено в конце этого года, но подрядчики планируют сдать объект гораздо раньше. На время ремонтных работ установлен временный мост.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район