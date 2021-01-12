Начали с побед 

«Торпедо» продолжает удерживать верхнюю строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Подопечные Олега Болякина дважды переиграли «Актобе» в домашних матчах. Уже со старта первой игры устькаменогорцы захватили инициативу и «поселились» в зоне соперника. Голкипер «Актобе» выручал свою команду, но продолжаться бесконечно это не могло – в середине первого периода счёт открыл Сергей Кузнецов (ассистировал ему Матвей Тымченко). Отметим, что игроки «Торпедо» в первом периоде трижды оказывались в большинстве, но реализовать численное преимущество им не удалось.

Второй период был богат на нарушения правил, но вместе с тем хоккеисты «Актобе» стали гораздо активнее играть в атаке и давить на оппонента, создав несколько опасных моментов. Однако распечатать ворота Андрея Шутова им так и не удалось. За минуту до конца периода Кирилл Савицкий и Александр Шин сделали рывок и оказались на результативном рандеву с голкипером «Актобе» – 2:0.

В заключительном периоде гости всё же смогли перехватить инициативу и добиться результата – отличился Иван Зинченко. После появился шанс сравнять счёт у Дениса Скатова, но переиграть вратаря «Торпедо» ему не удалось.

После первого, весьма захватывающего матча, казалось, что и вторая игра будет такой же. Но, судя по всему, первая встреча этого года была для «Торпедо» своеобразной разминкой. Во втором матче подопечные Олега Болякина забросили восемь шайб в ворота «Актобе», буквально разгромив соперника.

Уже в первом периоде был создан задел в три гола. На двадцатой секунде Дмитрий Стулов мощным броском от синей линии «прошил» вратаря и открыл счёт в игре. После отличились Никита Сироткин и Дмитрий Гренц – один устремился на рандеву с голкипером соперника и переиграл вратаря, а второй после выигранного вбрасывания «выстрелил» в верхний угол ворот оппонента.

Во второй трети матча результативной была только одна шайба на две команды – дубль в матче оформил Дмитрий Гренц, который открылся на синей линии и, убежав один на один с вратарём, перехитрил голкипера «Актобе».

Только в заключительном периоде гости смогли «размочить» счёт, реализовав большинство. Но эта шайба стала единственной в воротах «Торпедо». После гола игроки «Актобе» стали регулярно удаляться, и дважды подопечным Олега Болякина удалось реализовать численное преимущество. Сначала Дмитрий Стулов с помощью Александра Шина оформил дубль, потом шайбу на свой счёт записал Александр Мерескин. Затем его тёзка и ветеран «Торпедо» Шин забил гол в ворота оппонента. Ему ассистировали Адиль Бекетаев и Кирилл Савицкий, Дмитрий Стулов завершил разгром «Актобе», оформив хет-трик.

Отметим игру вратаря «Торпедо» Максима Сидорова, мастерство которого неоднократно выручало команду. Впрочем, вышедший на замену Матвей Ершов также надёжно сыграл. В третьем периоде дебютировал в родной команде молодой нападающий Степан Рифель, отыгравший три смены.

– На первой игре вкатывались в стартовом периоде после перерыва. Во втором периоде «раскатались», показали хорошую игру. Где-то не хватило удачи: создавали много моментов, но подвела реализация, – говорит главный тренер «Актобе» Михаил Шанцевой. – Второй матч отыграли не хуже. Но три ошибки привели к взятию ворот. Ненужные удаления повлияли на результат. Будем работать. Впереди игры в Павлодаре.

Несмотря на большой разрыв в счёте, с точки зрения статистики матч был близким: бросков в створ у команд примерно одинаково (36 у «Торпедо» и 30 у «Актобе»), отражённых бросков тоже (29 на 28), по восемь минут штрафов у обеих команд. В то же время результаты у игроков «Торпедо» только за второй матч с «Актобе»: хет-трик у Дмитрия Стулова, дубль у его тёзки – Гренца, четыре результативные передачи у Артёма Лихотникова и по две – у Кирилла Савицкого и Дмитрия Гренца.

– После десятидневного перерыва не хватило игрового тонуса. Посмотрели видео первого матча, провели работу над ошибками. Быстрые шайбы придали нам уверенности, – отметил старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев. – Что касается хет-трика Дмитрия Стулова, мы всегда говорим игрокам, что нужно больше бросать по воротам. Матвей Ершов уже третью игру подряд выходит на замену, сегодня сыграл и Степан Рифель. Они не растерялись. Каждый получит свой шанс – нужно выходить и доказывать.

«Торпедо» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны с 73 очками в 30 матчах.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»